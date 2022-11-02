https://sputniknews.com.tr/20221102/4-yasindaki-cocuk-ailesi-olmadan-tekneyle-tunustan-italyaya-gitti-1062968346.html

4 yaşındaki çocuk ailesi olmadan tekneyle Tunus'tan İtalya'ya gitti

4 yaşındaki çocuk ailesi olmadan tekneyle Tunus'tan İtalya'ya gitti

4 yaşındaki bir kız çocuğu, İtalya'ya giden göçmen teknesine binmeye çalışırken anne ve babasından ayrılarak Akdeniz'i tek başına geçti ve Sicilya'ya kadar... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T10:16+0300

2022-11-02T10:16+0300

2022-11-02T10:19+0300

dünya

italya

göçmen

tunus

çocuk

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Tunus'tan İtalya'ya giden göçmen teknesine binmek isterken anne ve babasından ayrılmak zorunda kalan 4 yaşındaki bir kız çocuğu tek başına Sicilya'ya kadar yol katetti.İtalyan makamlarından yapılan açıklamaya göre isminin Linda olduğu belirtilen çocuk, Tunus'tan 70 sığınmacıyı taşıyan kalabalık bir ahşap teknede 26 saatlik yolculuğun ardından 17 Ekim'de Lampedusa adasına çıktı.Guardian'da yer alan haberde Tunuslu yetkililerin çocuğun ülkeye iade edilmesi üzerinde çalıştıkları verildi.Çocuğun ebeveynlerinin seyahat yasağı aldığı kaydedilen haberde, ayrıca reşit olmayan bir çocuğu terk etmekle suçlandıkları bilgisi paylaşıldı.İtalya'da yaşayan Tunusluları temsil eden üç milletvekilinden biri olan Mecdi Karbayi, "Linda'nın durumu iyi ve Lampedusa'dan Agrigento eyaletindeki bir kampa nakledilmesinin ardından Palermo'daki bir çocuk toplum merkezinde tutuluyor" ifadelerini kullandı.Karbayi, "(Linda) sürekli anne ve babasını nerede olduğu ve onları bir daha ne zaman görebileceğini soruyor" diye konuştu.Karbai, Linda'nın ne olduğunu anlamadığını ve duygusal bir şok yaşadığını da sözlerine ekledi.Uluslararası çocuk hakları kuruluşu Save the Children'ın sözcüsü Giovanna De Benedetto ise "Diğer çocuklarla oynuyor ve psiko-sosyal destek ekibi korkularını ve sıkıntılarını unutmasına yardımcı oluyor. Sağlığına dikkat ediyoruz" dedi.Öte yandan Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanlığı,açıklamasında çocuğun ülkesine geri gönderilmesi için Palermo'daki Tunus konsolosluk hizmetleri ile görüşmelerin sürdüğü ve diplomatik heyetin Palermo'daki çocuk mahkemesi hakimiyle görüşmesinin beklendiğini belirtti.

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