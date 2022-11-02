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3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı: 5 kişi gözaltına alındı
3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı: 5 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da yeni doğan kız bebek, babası taburcu işlemleri yaptığı sırada hastaneden kaçırıldı. Emniyet güçleri bebeği bulup, 5 kişiyi gözaltına aldı 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T18:31+0300
2022-11-02T18:31+0300
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Şanlıurfa'da yeni doğan kız bebek, babası taburcu işlemleri yaptığı sırada hastaneden kaçırıldı. Polis, mobese kameralarından yola çıkarak bir eve düzenlediği operasyonda bebeği bulup, 5 kişiyi gözaltına aldı.DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi´nde dün, 3 günlük olan kız bebek, babası taburcu işlemlerini yaparken kaçırıldı.Döndüğü odada bebeği göremeyen ismi açıklanmayan baba, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin bir kişi tarafından hastaneden çıkarıldığını tespit etti.Bebeği kaçıran kişinin bindiği otomobili, mobese kameralarından takip eden polis, Haliliye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.Yapılan baskında kaçırılan bebek bulundu ve ailesine teslim edildi. Bebeğin kaçırılmasıyla ilgili evde bulunan M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K. (50) gözaltına alındı. Emniyette, şüphelilerden 3'ü, bebeği H.K. ve M.K.'ye vermek üzere kaçırdıklarını öne sürdü.Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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şanlıurfa

3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı: 5 kişi gözaltına alındı

18:31 02.11.2022
© İHAKastamonu, Araç, acil servis, hastane
Kastamonu, Araç, acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© İHA
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Şanlıurfa'da yeni doğan kız bebek, babası taburcu işlemleri yaptığı sırada hastaneden kaçırıldı. Emniyet güçleri bebeği bulup, 5 kişiyi gözaltına aldı
Şanlıurfa'da yeni doğan kız bebek, babası taburcu işlemleri yaptığı sırada hastaneden kaçırıldı.
Polis, mobese kameralarından yola çıkarak bir eve düzenlediği operasyonda bebeği bulup, 5 kişiyi gözaltına aldı.
DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi´nde dün, 3 günlük olan kız bebek, babası taburcu işlemlerini yaparken kaçırıldı.
Döndüğü odada bebeği göremeyen ismi açıklanmayan baba, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin bir kişi tarafından hastaneden çıkarıldığını tespit etti.
Bebeği kaçıran kişinin bindiği otomobili, mobese kameralarından takip eden polis, Haliliye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan baskında kaçırılan bebek bulundu ve ailesine teslim edildi. Bebeğin kaçırılmasıyla ilgili evde bulunan M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K. (50) gözaltına alındı. Emniyette, şüphelilerden 3'ü, bebeği H.K. ve M.K.'ye vermek üzere kaçırdıklarını öne sürdü.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
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