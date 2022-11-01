https://sputniknews.com.tr/20221101/yunanistanda-oduna-talep-artti-1062940477.html
Yunanistan’da oduna talep arttı
Yunanistan’da oduna talep arttı
Yunanistan’da Rusya'dan doğalgaz tedarikinin yaptırımlar nedeniyle kesilmesi ve artan doğalgaz fiyatları nedeniyle oduna talepte artış yaşanıyor. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T15:13+0300
2022-11-01T15:13+0300
2022-11-01T15:16+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
doğalgaz
odun
elektrik
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Yunanistan’da halk, yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesi ve enerji fiyatlarının artmasıyla alternatif yollara yöneliyor.Atina'nın güneyindeki banliyö bölgesi Glyfada’da ücretsiz odun dağıtımı için geçtiğimiz yıl başlatılan programa bu yıl başvurular arttı.Glyfada Belediyesi Sivil Koruma Dairesi Başkanı Anna Kafka, "Şimdiden 4 bin başvuru kabul edildi, başvurular devam ediyor. Program kış boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.Glyfada sakini Nikos Kafes ise, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında kış zor, çok zor” diyerek aldığı odunun en fazla 3 gün yeteceğini, bu nedenle en zor günlere saklayacağını belirtti.Kafes, “Yine çok soğuk günlerde kullanılmak üzere en az 500 litre kalorifer yakıtı alabilmek için diğer masrafları da kısmaya çalışacağız” diye konuştu. Odun almaya gelen Fotini Labou da “Buna ihtiyacı olan çok insan var. İyi bir şey, devam etsin” dedi. Mary ise, “Zor bir kış öncesinde gerçekten çok, çok olumlu bir şey” yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221019/yunan-uzman-bu-kis-enerji-krizi-ve-yuksek-fiyatlar-nedeniyle-2009dan-bu-yana-en-sogugu-olacak-1062494921.html
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yunanistan, doğalgaz, odun, elektrik
yunanistan, doğalgaz, odun, elektrik
Yunanistan’da oduna talep arttı
15:13 01.11.2022 (güncellendi: 15:16 01.11.2022) Abone ol
Yunanistan’da Rusya'dan doğalgaz tedarikinin yaptırımlar nedeniyle kesilmesi ve artan doğalgaz fiyatları nedeniyle oduna talepte artış yaşanıyor.
Yunanistan’da halk, yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesi ve enerji fiyatlarının artmasıyla alternatif yollara yöneliyor.
Atina'nın güneyindeki banliyö bölgesi Glyfada’da ücretsiz odun dağıtımı için geçtiğimiz yıl başlatılan programa bu yıl başvurular arttı.
Glyfada Belediyesi Sivil Koruma Dairesi Başkanı Anna Kafka, "Şimdiden 4 bin başvuru kabul edildi, başvurular devam ediyor. Program kış boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.
Glyfada sakini Nikos Kafes ise, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında kış zor, çok zor” diyerek aldığı odunun en fazla 3 gün yeteceğini, bu nedenle en zor günlere saklayacağını belirtti.
Kafes, “Yine çok soğuk günlerde kullanılmak üzere en az 500 litre kalorifer yakıtı alabilmek için diğer masrafları da kısmaya çalışacağız” diye konuştu. Odun almaya gelen Fotini Labou da “Buna ihtiyacı olan çok insan var. İyi bir şey, devam etsin” dedi. Mary ise, “Zor bir kış öncesinde gerçekten çok, çok olumlu bir şey” yorumunu yaptı.