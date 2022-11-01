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Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221101/yeni-akitin-besiktas-haberi-tepki-cekti-1062931791.html
Yeni Akit'in Beşiktaş haberi tepki çekti
Yeni Akit'in Beşiktaş haberi tepki çekti
Yeni Akit gazetesinin Beşiktaş taraftarının 'Mustafa Kemal Atatürk' sloganı atması ile ilgili haberi, dinleyicilerin tepkisiyle karşılandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T12:46+0300
2022-11-01T12:46+0300
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31.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
31.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Yeni Akit gazetesi, 'Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler' başlıklı haberinde, Ümraniyespor'la karşılaşan Beşiktaş'ın taraftarlarının Vodafone Park'ta İzmir Marşı ve 'Mustafa Kemal Atatürk sloganı attıklarını aktardı ve "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullandı. Enver Aysever, Yeni Akit'in tartışma yaratan haberini dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
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beşiktaş, yeni akit, yeni akit gazetesi, atatürk, mustafa kemal atatürk, аудио
beşiktaş, yeni akit, yeni akit gazetesi, atatürk, mustafa kemal atatürk, аудио

Yeni Akit'in Beşiktaş haberi tepki çekti

12:46 01.11.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
31.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Yeni Akit gazetesinin Beşiktaş taraftarının 'Mustafa Kemal Atatürk' sloganı atması ile ilgili haberi, dinleyicilerin tepkisiyle karşılandı.
Yeni Akit gazetesi, 'Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler' başlıklı haberinde, Ümraniyespor'la karşılaşan Beşiktaş'ın taraftarlarının Vodafone Park'ta İzmir Marşı ve 'Mustafa Kemal Atatürk sloganı attıklarını aktardı ve "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullandı.
Enver Aysever, Yeni Akit'in tartışma yaratan haberini dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
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