https://sputniknews.com.tr/20221101/yeni-akitin-besiktas-haberi-tepki-cekti-1062931791.html
Yeni Akit'in Beşiktaş haberi tepki çekti
Yeni Akit'in Beşiktaş haberi tepki çekti
Yeni Akit gazetesinin Beşiktaş taraftarının 'Mustafa Kemal Atatürk' sloganı atması ile ilgili haberi, dinleyicilerin tepkisiyle karşılandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T12:46+0300
2022-11-01T12:46+0300
2022-11-01T12:46+0300
yolcu yolunda gerek
beşiktaş
yeni akit
yeni akit gazetesi
atatürk
mustafa kemal atatürk
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31.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
31.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Yeni Akit gazetesi, 'Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler' başlıklı haberinde, Ümraniyespor'la karşılaşan Beşiktaş'ın taraftarlarının Vodafone Park'ta İzmir Marşı ve 'Mustafa Kemal Atatürk sloganı attıklarını aktardı ve "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullandı. Enver Aysever, Yeni Akit'in tartışma yaratan haberini dinleyicileriyle birlikte yorumladı.
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
beşiktaş, yeni akit, yeni akit gazetesi, atatürk, mustafa kemal atatürk, аудио
beşiktaş, yeni akit, yeni akit gazetesi, atatürk, mustafa kemal atatürk, аудио
Yeni Akit'in Beşiktaş haberi tepki çekti
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Yeni Akit gazetesinin Beşiktaş taraftarının 'Mustafa Kemal Atatürk' sloganı atması ile ilgili haberi, dinleyicilerin tepkisiyle karşılandı.
Yeni Akit gazetesi, 'Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler' başlıklı haberinde, Ümraniyespor'la karşılaşan Beşiktaş'ın taraftarlarının Vodafone Park'ta İzmir Marşı ve 'Mustafa Kemal Atatürk sloganı attıklarını aktardı ve "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullandı.
Enver Aysever, Yeni Akit'in tartışma yaratan haberini dinleyicileriyle birlikte yorumladı.