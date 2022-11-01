https://sputniknews.com.tr/20221101/yeni-akitin-besiktas-haberi-tepki-cekti-1062931791.html

Yeni Akit'in Beşiktaş haberi tepki çekti

Yeni Akit'in Beşiktaş haberi tepki çekti

Yeni Akit gazetesinin Beşiktaş taraftarının 'Mustafa Kemal Atatürk' sloganı atması ile ilgili haberi, dinleyicilerin tepkisiyle karşılandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

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yolcu yolunda gerek

beşiktaş

yeni akit

yeni akit gazetesi

atatürk

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31.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 31.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Yeni Akit gazetesi, 'Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler' başlıklı haberinde, Ümraniyespor'la karşılaşan Beşiktaş'ın taraftarlarının Vodafone Park'ta İzmir Marşı ve 'Mustafa Kemal Atatürk sloganı attıklarını aktardı ve "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor" ifadelerini kullandı. Enver Aysever, Yeni Akit'in tartışma yaratan haberini dinleyicileriyle birlikte yorumladı.

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2022

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