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Tanju Özcan: CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş
Tanju Özcan: CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti üyeliğinin kendisinden habersiz değiştirildiğini belirterek, "CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş. Üstelik 10... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tanju özcan
e-devlet
bolu
bolu belediyesi
chp
türkiye değişim partisi (tdp)
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün e-Devlet hesabında yaptığı siyasi parti sorgulaması sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. CHP üyeliğinin kendisinden habersiz Türkiye Değişim Partisi (TDP) üyeliğine çevrildiğini söyleyen Özcan, şu ifadeleri kullandı:
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tanju özcan, e-devlet, bolu, bolu belediyesi, chp, türkiye değişim partisi (tdp)
tanju özcan, e-devlet, bolu, bolu belediyesi, chp, türkiye değişim partisi (tdp)

Tanju Özcan: CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş

23:56 01.11.2022 (güncellendi: 23:59 01.11.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti üyeliğinin kendisinden habersiz değiştirildiğini belirterek, "CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis'ten" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün e-Devlet hesabında yaptığı siyasi parti sorgulaması sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP üyeliğinin kendisinden habersiz Türkiye Değişim Partisi (TDP) üyeliğine çevrildiğini söyleyen Özcan, şu ifadeleri kullandı:
“Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün E- Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis'ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek.”
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