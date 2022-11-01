Tanju Özcan: CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş
23:56 01.11.2022 (güncellendi: 23:59 01.11.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
© İHA / FARUK ÇİDEM
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti üyeliğinin kendisinden habersiz değiştirildiğini belirterek, "CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis'ten" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün e-Devlet hesabında yaptığı siyasi parti sorgulaması sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP üyeliğinin kendisinden habersiz Türkiye Değişim Partisi (TDP) üyeliğine çevrildiğini söyleyen Özcan, şu ifadeleri kullandı:
“Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün E- Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğine çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis'ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek.”
Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün E- Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis’ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek. pic.twitter.com/k92l49Et1j— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) November 1, 2022