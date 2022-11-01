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Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı
Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı
TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Galatasaraylı futbolcu, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T17:52+0300
2022-11-01T17:55+0300
spor
abdülkerim bardakcı
galatasaray
beşiktaş
kırmızı kart
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı için kararını verdi.Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne saha olayları nedeniyle verilen para cezasını 28 bin TL'ye, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 2 maçlık men cezasını 1 maça indirildiğini açıkladı.Galatasaraylı futbolcu görev verilmesi halinde 5 Kasım Cumartesi Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
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abdülkerim bardakcı, galatasaray, beşiktaş, kırmızı kart
abdülkerim bardakcı, galatasaray, beşiktaş, kırmızı kart

Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı

17:52 01.11.2022 (güncellendi: 17:55 01.11.2022)
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TFF binası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Galatasaraylı futbolcu, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı için kararını verdi.
Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne saha olayları nedeniyle verilen para cezasını 28 bin TL'ye, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 2 maçlık men cezasını 1 maça indirildiğini açıkladı.
Galatasaraylı futbolcu görev verilmesi halinde 5 Kasım Cumartesi Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
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