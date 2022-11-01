https://sputniknews.com.tr/20221101/suudi-arabistanda-yuksek-uzay-konseyi-kuruldu-prens-selman-baskan-olarak-atandi-1062954844.html
Suudi Arabistan'da 'Yüksek Uzay Konseyi' kuruldu: Prens Selman başkan olarak atandı
Suudi Arabistan'da 'Yüksek Uzay Konseyi' kuruldu: Prens Selman başkan olarak atandı
Suudi Arabistan'da Bakanlar Kurulu kararıyla Yüksek Uzay Konseyi kuruldu. Konseyin başkanlığına Veliaht Prens Muhammed bin Selman atandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T21:15+0300
2022-11-01T21:15+0300
2022-11-01T21:16+0300
dünya
muhammed bin selman
suudi arabistan
uzay
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Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlığında Yüksek Uzay Konseyi kuruldu.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bakanlar Kurulu kararıyla Yüksek Uzay Konseyinin resmen kurulduğunu duyurdu.Bu kararla birlikte Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonunun adının da İletişim, Uzay ve Teknoloji Komisyonu olarak değiştirildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/suudi-arabistan-uzay-programi-baslatiyor-programda-kadin-astronot-da-yer-alacak-1061531010.html
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muhammed bin selman, suudi arabistan, uzay
muhammed bin selman, suudi arabistan, uzay
Suudi Arabistan'da 'Yüksek Uzay Konseyi' kuruldu: Prens Selman başkan olarak atandı
21:15 01.11.2022 (güncellendi: 21:16 01.11.2022) Abone ol
Suudi Arabistan'da Bakanlar Kurulu kararıyla Yüksek Uzay Konseyi kuruldu. Konseyin başkanlığına Veliaht Prens Muhammed bin Selman atandı.
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlığında Yüksek Uzay Konseyi kuruldu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bakanlar Kurulu kararıyla Yüksek Uzay Konseyinin resmen kurulduğunu duyurdu.
Bu kararla birlikte Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonunun adının da İletişim, Uzay ve Teknoloji Komisyonu olarak değiştirildiği aktarıldı.