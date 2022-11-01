https://sputniknews.com.tr/20221101/super-ligte-gecen-haftanin-en-iyi-ilk-11i-belirlendi-1062954251.html

Süper Lig’te geçen haftanın en iyi ilk 11’i belirlendi

Süper Lig’te geçen haftanın en iyi ilk 11’i belirlendi

Radyo Sputnik’te yeni başlayan Veri Maç programında Spor Toto Süper Lig’in 12. haftası için Comparisonator istatistiklerinden elde edilen verilerle haftanın en... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T20:53+0300

2022-11-01T20:53+0300

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Radyo Sputnik'te yepyeni bir program başladı. Futbol maçlarının ve oyuncu performanslarının istatistiksel veriler yardımıyla detaylı bir şekilde analiz edileceği Veri Maç programı Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 13.00’da Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunumuyla yayınlanacak. Futbolda dünya üzerinde 300’e yakın ligi kapsayan, 100’den fazla parametrede veri karşılaştırma platformu olan Comparisonator’un kurucu ortağı Umut Baran Zorlu’nun konuk olduğu programda hem sistemin işleyişi hem de 12. haftası geçen 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig’de haftanın 11’i değerlendirildi.İnsanların futbolu daha anlayabilir hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Zorlu, “Bütün oyuncuların ve futbol takımlarının müsabakalarda saniye saniye neler yaptığını, hangi performansı sergilediğini kullanabiliyoruz. Analizlerimizi bu verilerden oluşturuyoruz. Örnek olarak RCS verisi ile başlayalım. Bir oyuncu rakip ceza sahasında ne kadar topla buluşursa bu istatistiğini artırıyor ve bu oyunu ofansif anlamda gole yönelten önemli bir aksiyon olduğu için RCS parametresinde ilk 3’e girenlere dair önemli bir başarı göstergesidir. Bir başka önemli değer de xG’dir. Şutun kaleye uzaklığından oyuncunun kaleyi görüş açısına kadar birçok farklı dinamiği hesaba katarak bir olasılık hesabı ortaya çıkartılıyor. Ve böylece o şutun gol olma ihtimali ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.Veri Maç programının ilk bölümünde Spor Toto Süper Lig’in 12. haftası için Comparisonator istatistiklerinden elde edilen verilere göre haftanın en iyi 11’i de ele alındı. Süper lig takımlarının geride bıraktığımız haftada birbirleriyle oynadığı maçlara göre en iyi performans gösteren oyuncular sıralandı.Kalede Corendon Alanyaspor’dan Alex Runarsson yer alırken, defans dörtlüsü Arabam.com Konyaspor’dan Guilherme Sitya, MKE Ankaragücü’nden Nihad Mujakic, Galatasaray’dan Victor Nelsson ile Leo Dubois oluşturdu. Orta saha 3 oyuncudan kurgulanırken bu bölgenin en başarılı futbolcuları ise Medipol Başakşehir’den Youssouf Ndayishimiye, Galatasaray’dan Sergio Oliveira ve Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci oldu. Hücum hattında ise Fenerbahçe’den Michy Batshuayi ve Beşiktaş’tan Wout Weghorst ile Cenk Tosun sergiledikleri performansla futbol severlerin dikkatini çekti.

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