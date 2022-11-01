Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/soygu-kismi-seferberlikle-silah-altina-alinan-87-bin-kisi-ozel-askeri-harekat-bolgesine-gonderildi-1062934491.html
Şoygu: Kısmi seferberlikle silah altına alınan 87 bin kişi özel askeri harekat bölgesine gönderildi
Şoygu: Kısmi seferberlikle silah altına alınan 87 bin kişi özel askeri harekat bölgesine gönderildi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan 87 bin kişinin özel askeri harekatın görevlerinin yerine getirildiği... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T13:32+0300
2022-11-01T14:31+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
rusya
seferberlik
askeri harekat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062934612_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b7dd12500e58322707c199deacc8052.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yaptığı toplantıda konuşan Şoygu, "87 bin kişi, ek eğitim ve askeri koordinasyon faaliyetlerinden sonra silahlı faaliyet bölgelerine gönderildi. Kısmi seferberliğe katılanlarla çalışmaları özel askeri harekat bölgesinde muharebe deneyimi kazanan yaklaşık 3 bin eğitmen yürüttü. Oluşturulan birliklerin poligonlardaki askeri koordinasyon çalışmaları sona eriyor. Ana çabalar, sahra eğitimine, haberleşme, navigasyon ve keşif araçlarını kullanma beccerilerine yoğunlaştırıldı" dedi.Şoygu, zorunlu askerlik görevi için birliklerine teslim olan askerlerin özel harekat bölgesine gönderilmeyeceğini bir kez daha vurguladı.'Ordumuz, Ukrayna'nın askeri potansiyelini etkili biçimde azaltıyor'Rusya Savunma Bakanı, ordunun düşmana ait kritik altyapıyı imha ederek Ukrayna'nın askeri potansiyelini etkili biçimde azalttığını belirtti.Şoygu, "Yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlarla askeri altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın askeri potansiyelinin azaltılmasına etki eden tesisleri etkili biçimde imha etmeyi sürdürüyoruz. Bununla birlikte Ukrayna vatandaşlarının hayatını kaybetmelerinin önlenmesi için kapsamlı önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.Kiev rejiminin sivil nüfusu ve sosyal tesisleri yok etmeye yönelik terör eylemlerine devam ettiğini anlatan Şoygu, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni, tahliye noktalarını ve insani yardım dağıtım yerlerini vurmaya son vermediğinin, sivillerin toplandığı yerlere bilinçli olarak nokta atışları yaptığının altını çizdi.'Son 2 haftada yaklaşık 200 yabancı paralı asker imha edildi'Düşmanın hava saldırı araçlarıyla düzenlediği saldırıların püskürtülmesi sırasında son 10 günde 200'den fazla ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar mermisine önleme yapıldığı bilgisini paylaşan Şoygu, son 2 haftada yaklaşık 200 yabancı paralı asker, 74 tank, 235 muhtelif zırhlı aracın, 2 HIMARS rampasının ve 268 ağır silah yüklü aracın imha edildiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-savunma-bakanligi-kismi-seferberlik-kapsaminda-asker-cagirma-faaliyetleri-tamamlandi-1062910033.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062934612_94:0:1534:1080_1920x0_80_0_0_d207b2adcd306b25dc450a52cd4fbedf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey şoygu, rusya, seferberlik, askeri harekat
sergey şoygu, rusya, seferberlik, askeri harekat

Şoygu: Kısmi seferberlikle silah altına alınan 87 bin kişi özel askeri harekat bölgesine gönderildi

13:32 01.11.2022 (güncellendi: 14:31 01.11.2022)
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan 87 bin kişinin özel askeri harekatın görevlerinin yerine getirildiği silahlı faaliyet bölgelerine gönderildiğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yaptığı toplantıda konuşan Şoygu, "87 bin kişi, ek eğitim ve askeri koordinasyon faaliyetlerinden sonra silahlı faaliyet bölgelerine gönderildi. Kısmi seferberliğe katılanlarla çalışmaları özel askeri harekat bölgesinde muharebe deneyimi kazanan yaklaşık 3 bin eğitmen yürüttü. Oluşturulan birliklerin poligonlardaki askeri koordinasyon çalışmaları sona eriyor. Ana çabalar, sahra eğitimine, haberleşme, navigasyon ve keşif araçlarını kullanma beccerilerine yoğunlaştırıldı" dedi.
Şoygu, zorunlu askerlik görevi için birliklerine teslim olan askerlerin özel harekat bölgesine gönderilmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

'Ordumuz, Ukrayna'nın askeri potansiyelini etkili biçimde azaltıyor'

Rusya Savunma Bakanı, ordunun düşmana ait kritik altyapıyı imha ederek Ukrayna'nın askeri potansiyelini etkili biçimde azalttığını belirtti.
Şoygu, "Yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlarla askeri altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın askeri potansiyelinin azaltılmasına etki eden tesisleri etkili biçimde imha etmeyi sürdürüyoruz. Bununla birlikte Ukrayna vatandaşlarının hayatını kaybetmelerinin önlenmesi için kapsamlı önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.
Kiev rejiminin sivil nüfusu ve sosyal tesisleri yok etmeye yönelik terör eylemlerine devam ettiğini anlatan Şoygu, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni, tahliye noktalarını ve insani yardım dağıtım yerlerini vurmaya son vermediğinin, sivillerin toplandığı yerlere bilinçli olarak nokta atışları yaptığının altını çizdi.

'Son 2 haftada yaklaşık 200 yabancı paralı asker imha edildi'

Düşmanın hava saldırı araçlarıyla düzenlediği saldırıların püskürtülmesi sırasında son 10 günde 200'den fazla ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar mermisine önleme yapıldığı bilgisini paylaşan Şoygu, son 2 haftada yaklaşık 200 yabancı paralı asker, 74 tank, 235 muhtelif zırhlı aracın, 2 HIMARS rampasının ve 268 ağır silah yüklü aracın imha edildiğini vurguladı.
Rusya'da kısmi seferberliğe katılan asker - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kısmi seferberlik kapsamında asker çağırma faaliyetleri tamamlandı
Dün, 18:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала