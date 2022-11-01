https://sputniknews.com.tr/20221101/soygu-kismi-seferberlikle-silah-altina-alinan-87-bin-kisi-ozel-askeri-harekat-bolgesine-gonderildi-1062934491.html

Şoygu: Kısmi seferberlikle silah altına alınan 87 bin kişi özel askeri harekat bölgesine gönderildi

Şoygu: Kısmi seferberlikle silah altına alınan 87 bin kişi özel askeri harekat bölgesine gönderildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan 87 bin kişinin özel askeri harekatın görevlerinin yerine getirildiği... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T13:32+0300

2022-11-01T13:32+0300

2022-11-01T14:31+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

rusya

seferberlik

askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yaptığı toplantıda konuşan Şoygu, "87 bin kişi, ek eğitim ve askeri koordinasyon faaliyetlerinden sonra silahlı faaliyet bölgelerine gönderildi. Kısmi seferberliğe katılanlarla çalışmaları özel askeri harekat bölgesinde muharebe deneyimi kazanan yaklaşık 3 bin eğitmen yürüttü. Oluşturulan birliklerin poligonlardaki askeri koordinasyon çalışmaları sona eriyor. Ana çabalar, sahra eğitimine, haberleşme, navigasyon ve keşif araçlarını kullanma beccerilerine yoğunlaştırıldı" dedi.Şoygu, zorunlu askerlik görevi için birliklerine teslim olan askerlerin özel harekat bölgesine gönderilmeyeceğini bir kez daha vurguladı.'Ordumuz, Ukrayna'nın askeri potansiyelini etkili biçimde azaltıyor'Rusya Savunma Bakanı, ordunun düşmana ait kritik altyapıyı imha ederek Ukrayna'nın askeri potansiyelini etkili biçimde azalttığını belirtti.Şoygu, "Yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlarla askeri altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın askeri potansiyelinin azaltılmasına etki eden tesisleri etkili biçimde imha etmeyi sürdürüyoruz. Bununla birlikte Ukrayna vatandaşlarının hayatını kaybetmelerinin önlenmesi için kapsamlı önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.Kiev rejiminin sivil nüfusu ve sosyal tesisleri yok etmeye yönelik terör eylemlerine devam ettiğini anlatan Şoygu, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni, tahliye noktalarını ve insani yardım dağıtım yerlerini vurmaya son vermediğinin, sivillerin toplandığı yerlere bilinçli olarak nokta atışları yaptığının altını çizdi.'Son 2 haftada yaklaşık 200 yabancı paralı asker imha edildi'Düşmanın hava saldırı araçlarıyla düzenlediği saldırıların püskürtülmesi sırasında son 10 günde 200'den fazla ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar mermisine önleme yapıldığı bilgisini paylaşan Şoygu, son 2 haftada yaklaşık 200 yabancı paralı asker, 74 tank, 235 muhtelif zırhlı aracın, 2 HIMARS rampasının ve 268 ağır silah yüklü aracın imha edildiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-savunma-bakanligi-kismi-seferberlik-kapsaminda-asker-cagirma-faaliyetleri-tamamlandi-1062910033.html

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sergey şoygu, rusya, seferberlik, askeri harekat