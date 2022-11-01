https://sputniknews.com.tr/20221101/sivastopol-milletvekili-dmitriy-belik-bati-insani-koridorlardan-kieve-silah-gonderebilir--1062953159.html
Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik: Batı, insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebilir
Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik: Batı, insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebilir
Rus milletvekili Dmitriy Belik, Sivastopol'da gemilere yapılan saldırının ardından, Batı’nın insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebileceğini söyledi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T20:31+0300
2022-11-01T20:31+0300
2022-11-01T20:31+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik, Sivastopol'da Karadeniz Filosu gemileri ve sivil gemilere yönelik saldırının ardından, insani koridorlardan tahıl yerine Batılı ülkelerden Ukrayna'ya silah sevkiyatına başlanabileceğini belirtti.Rus basınına konuşan Belik, “Kiev rejiminin barış girişimlerini suçları için bir araç olarak kullanma küstahlığı sınır tanımıyor. İnsani koridoru saldırı için kullanmak, sinizmin zirvesidir. Sivastopol'daki gemilere yapılan saldırıdan sonra Rusya'nın sözde güvenlik koridorunun güvenli olacağını ve tahıl yerine silah gönderilmeyeceğini garanti edememesi doğal bir durumdur” dedi.Milletvekili, Kiev rejiminin her şey için Rusya'yı suçlama ve yasadışı eylemlerini Moskova'nın kararlarıyla meşrulaştırmayı alışkanlık haline getirdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/putinden-erdogana-kiev-batinin-destegiyle-tahil-koridorunu-saldirilar-duzenlemek-icin-kullandi-1062949688.html
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Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik: Batı, insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebilir
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Rus milletvekili Dmitriy Belik, Sivastopol'da gemilere yapılan saldırının ardından, Batı’nın insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebileceğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik, Sivastopol'da Karadeniz Filosu gemileri ve sivil gemilere yönelik saldırının ardından, insani koridorlardan tahıl yerine Batılı ülkelerden Ukrayna'ya silah sevkiyatına başlanabileceğini belirtti.
Rus basınına konuşan Belik, “Kiev rejiminin barış girişimlerini suçları için bir araç olarak kullanma küstahlığı sınır tanımıyor. İnsani koridoru saldırı için kullanmak, sinizmin zirvesidir. Sivastopol'daki gemilere yapılan saldırıdan sonra Rusya'nın sözde güvenlik koridorunun güvenli olacağını ve tahıl yerine silah gönderilmeyeceğini garanti edememesi doğal bir durumdur” dedi.
Milletvekili, Kiev rejiminin her şey için Rusya'yı suçlama ve yasadışı eylemlerini Moskova'nın kararlarıyla meşrulaştırmayı alışkanlık haline getirdiğini de sözlerine ekledi.