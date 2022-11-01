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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/sivastopol-milletvekili-dmitriy-belik-bati-insani-koridorlardan-kieve-silah-gonderebilir--1062953159.html
Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik: Batı, insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebilir
Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik: Batı, insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebilir
Rus milletvekili Dmitriy Belik, Sivastopol'da gemilere yapılan saldırının ardından, Batı’nın insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebileceğini söyledi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T20:31+0300
2022-11-01T20:31+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik, Sivastopol'da Karadeniz Filosu gemileri ve sivil gemilere yönelik saldırının ardından, insani koridorlardan tahıl yerine Batılı ülkelerden Ukrayna'ya silah sevkiyatına başlanabileceğini belirtti.Rus basınına konuşan Belik, “Kiev rejiminin barış girişimlerini suçları için bir araç olarak kullanma küstahlığı sınır tanımıyor. İnsani koridoru saldırı için kullanmak, sinizmin zirvesidir. Sivastopol'daki gemilere yapılan saldırıdan sonra Rusya'nın sözde güvenlik koridorunun güvenli olacağını ve tahıl yerine silah gönderilmeyeceğini garanti edememesi doğal bir durumdur” dedi.Milletvekili, Kiev rejiminin her şey için Rusya'yı suçlama ve yasadışı eylemlerini Moskova'nın kararlarıyla meşrulaştırmayı alışkanlık haline getirdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/putinden-erdogana-kiev-batinin-destegiyle-tahil-koridorunu-saldirilar-duzenlemek-icin-kullandi-1062949688.html
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rusya, ukrayna, kiev
rusya, ukrayna, kiev

Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik: Batı, insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebilir

20:31 01.11.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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Rus milletvekili Dmitriy Belik, Sivastopol'da gemilere yapılan saldırının ardından, Batı’nın insani koridorlardan Kiev’e silah gönderebileceğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik, Sivastopol'da Karadeniz Filosu gemileri ve sivil gemilere yönelik saldırının ardından, insani koridorlardan tahıl yerine Batılı ülkelerden Ukrayna'ya silah sevkiyatına başlanabileceğini belirtti.
Rus basınına konuşan Belik, “Kiev rejiminin barış girişimlerini suçları için bir araç olarak kullanma küstahlığı sınır tanımıyor. İnsani koridoru saldırı için kullanmak, sinizmin zirvesidir. Sivastopol'daki gemilere yapılan saldırıdan sonra Rusya'nın sözde güvenlik koridorunun güvenli olacağını ve tahıl yerine silah gönderilmeyeceğini garanti edememesi doğal bir durumdur” dedi.
Milletvekili, Kiev rejiminin her şey için Rusya'yı suçlama ve yasadışı eylemlerini Moskova'nın kararlarıyla meşrulaştırmayı alışkanlık haline getirdiğini de sözlerine ekledi.
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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