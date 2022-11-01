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Şişli'de yolu kesilen bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı
Şişli'de yolu kesilen bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı
Şişli’de önü kesilerek durdurulan otomobildeki Muhammet Tekin isimli kişi silahla öldürüldü, Tekin'in yanındaki kadın ise kaçırıldı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
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Şişli’de , Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından başka bir araçla kesildi.Şüpheliler, araç içerisindeki Muhammet Tekin'i silahla yaraladı, yanındaki kadını kaçırdı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları aracın sürücüsü Tekin'i ambulansla hastaneye kaldırdı.Muhammet Tekin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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şişli, kaçırma, insan kaçırma
şişli, kaçırma, insan kaçırma

Şişli'de yolu kesilen bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı

01:15 01.11.2022
© İHAŞişli'de yolu kesilen bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı
Şişli'de yolu kesilen bir kişi silahla öldürüldü, yanındaki kadın kaçırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA
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Şişli’de önü kesilerek durdurulan otomobildeki Muhammet Tekin isimli kişi silahla öldürüldü, Tekin'in yanındaki kadın ise kaçırıldı.
Şişli’de , Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde otomobilin önü, kimliği belirsiz kişiler tarafından başka bir araçla kesildi.
Şüpheliler, araç içerisindeki Muhammet Tekin'i silahla yaraladı, yanındaki kadını kaçırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları aracın sürücüsü Tekin'i ambulansla hastaneye kaldırdı.
Muhammet Tekin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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