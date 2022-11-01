https://sputniknews.com.tr/20221101/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-orduya-hazir-ol-emri-verdi-1062942735.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya 'Hazır ol' emri verdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya 'Hazır ol' emri verdi
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya 'hazır ol' emri verdiğini... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T15:57+0300
2022-11-01T15:57+0300
2022-11-01T15:57+0300
dünya
kosova
sırbistan
aleksandr vucic
ordu
milos vucevic
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Sırp Bakan Vucevic, yerel bir televizyon kanalında, ülkesiyle Kosova arasındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu.Vucevic, "Vucic, orduya hazır ol emri verdi. Ordu, Kosova'daki durumlar nedeniyle teyakkuzda" ifadelerini kullandı.Sırbistan'ın ciddi bir ülke olduğunu ve bu sebeple, kimsenin 'savaş oyunları' oynamaması gerektiğini belirten Vucevic, ülkesinin diyalogdan yana olduğunu vurguladı.Vucevic, ordunun, aynı zamanda Başkomutan olan Vucic'in emriyle Kosova ve Sırbistan'daki Sırpları korumak adına her emri yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.Ülkesinin, barış ve istikrardan yana olmasının, 'güçsüzlük ve korkaklık' olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Sırp Bakan, ülke ordusunun 'eskiye oranla daha güçlü' olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221008/sirp-lider-vucic-kosovanin-bm-uyeligini-kabul-etmek-gibi-bir-niyetlerinin-olmadigini-soyledi-1062100963.html
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kosova, sırbistan, aleksandr vucic, ordu, milos vucevic
kosova, sırbistan, aleksandr vucic, ordu, milos vucevic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya 'Hazır ol' emri verdi
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Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya 'hazır ol' emri verdiğini söyledi.
Sırp Bakan Vucevic, yerel bir televizyon kanalında, ülkesiyle Kosova arasındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu.
Vucevic, "Vucic, orduya hazır ol emri verdi. Ordu, Kosova'daki durumlar nedeniyle teyakkuzda" ifadelerini kullandı.
Sırbistan'ın ciddi bir ülke olduğunu ve bu sebeple, kimsenin 'savaş oyunları' oynamaması gerektiğini belirten Vucevic, ülkesinin diyalogdan yana olduğunu vurguladı.
Vucevic, ordunun, aynı zamanda Başkomutan olan Vucic'in emriyle Kosova ve Sırbistan'daki Sırpları korumak adına her emri yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.
Ülkesinin, barış ve istikrardan yana olmasının, 'güçsüzlük ve korkaklık' olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Sırp Bakan, ülke ordusunun 'eskiye oranla daha güçlü' olduğunu kaydetti.