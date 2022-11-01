https://sputniknews.com.tr/20221101/siddet-uygulayan-kocasini-olduren-fatma-koc-beraat-etti-1062944413.html

Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma Koç beraat etti

Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma Koç beraat etti

Konya'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve ilk duruşmada tahliye olan Fatma Koç, suçun 'meşru müdafaa' kapsamında işlendiğine kanaat... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T16:51+0300

2022-11-01T16:51+0300

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yaşam

beraat

gelin

konya

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Konya'da duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldüren Fatma Koç (52) beraat etti.Olay, 4 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı.3 çocuk annesi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç, tutuklandı.Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Gelinlerinden şikâyetçi olmadıFatma Koç, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan kayınpederi Ferruh Koç, gelini Fatma Koç'tan şikayetçi olmadığını yineleyerek, ''Önceki beyanlarımı tekrar ederim, şikayetçi değilim" dedi.Kayınvalidesi Güllü Koç da gelininden şikayetçi olmadığını ve cezalandırılmasını istemediğini söyledi.Fatma Koç da son savunmasında ''Olay nedeniyle üzgünüm beraatımı talep ederim" diye konuştu.Beraat ettiMahkeme heyeti, Fatma Koç hakkında 'kasten öldürme' suçundan kamu davası açıldığını hatırlattı.Heyet, sanığın eylemlerine karşı meşru savunma hakkını kullanılması sırasında sınırın mazur görülebilir bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş olduğunun değerlendirildiğini belirterek, beraatine karar verdi.

konya

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