https://sputniknews.com.tr/20221101/sehit-yakini-ve-gazilere-odenen-tutar-2-bin-600-liradan-4-bin-liraya-yukseldi-1062940364.html

Şehit yakını ve gazilere ödenen tutar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseldi

Şehit yakını ve gazilere ödenen tutar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseldi

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T14:58+0300

2022-11-01T14:58+0300

2022-11-01T15:41+0300

ekonomi

şehit

şehit aileleri

gazi

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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktarın 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildiği belirtildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere düzenli olarak aylık maddi destek sağlanıyor.Şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine aylık ödenen destek miktarı, 26 Ekim 2022'de alınan kararla yüzde 53,84 artırılarak bugünden geçerli olmak üzere 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Yeni miktarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. ​​​​​​​15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplam 11 milyon 912 bin lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 384 bin lira ödendi. Böylece Kasım 2022'de vakıf tarafından hak sahibi şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına toplam 12 milyon 296 bin lira yatırılmış oldu.Şartlı bağışlar hak sahiplerine aylık düzenli yatırılıyorTürkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahipleri için toplanan ve Vakfın hesaplarına aktarılan şartlı bağışları, aylık ödemeler şeklinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyor.15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından toplanan ve Vakfın hesaplarına aktarılan meblağ, kamu sermayeli bankalarda nemalandırılarak şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek sağlanıyor.Vakfın kurulduğu tarihten bu yana tüm hak sahiplerine 1 Kasım 2022'de yapılan ödeme de dahil olmak üzere toplam 194 milyon 574 bin lira destek sağlandı. Vakfın banka hesaplarında 27 Ekim 2022 tarihi itibarıyla toplam 334 milyon 230 bin 682 lira 40 kuruş bulunuyor.Maddi desteğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de şehit yakınları ve gazilerin yanında yer alan vakıf, şehit çocuklarına yönelik kültürel geziler ve sportif faaliyetler de düzenliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221031/cocuk-destegi-odemeleri-kasim-itibariyla-hesaplara-yatirilacak-1062899378.html

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şehit, şehit aileleri, gazi