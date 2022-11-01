https://sputniknews.com.tr/20221101/sariyerde-tekme-tokat-yol-verme-kavgasi-1062929479.html

Sarıyer'de tekme tokat yol verme kavgası

Sarıyer'de tekme tokat yol verme kavgası

İstanbul Sarıyer'de yol verme yüzünden tartışan sürücüler, otomobillerden inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

sarıyer

istanbul

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İstanbul'da iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.Kavga, saat 00.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı.Aralarında kadınların da olduğu kişiler, birbirlerine saldırdı.

sarıyer

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