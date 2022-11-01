https://sputniknews.com.tr/20221101/sariyerde-tekme-tokat-yol-verme-kavgasi-1062929479.html
Sarıyer'de tekme tokat yol verme kavgası
Sarıyer'de tekme tokat yol verme kavgası
İstanbul Sarıyer'de yol verme yüzünden tartışan sürücüler, otomobillerden inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T12:25+0300
2022-11-01T12:25+0300
2022-11-01T12:43+0300
yaşam
sarıyer
istanbul
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İstanbul'da iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.Kavga, saat 00.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı.Aralarında kadınların da olduğu kişiler, birbirlerine saldırdı.
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sarıyer, istanbul
Sarıyer'de tekme tokat yol verme kavgası
12:25 01.11.2022 (güncellendi: 12:43 01.11.2022) Abone ol
İstanbul Sarıyer'de yol verme yüzünden tartışan sürücüler, otomobillerden inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti.
İstanbul'da iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.
Kavga, saat 00.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı.
Aralarında kadınların da olduğu kişiler, birbirlerine saldırdı.