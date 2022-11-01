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Sarıyer'de tekme tokat yol verme kavgası
Sarıyer'de tekme tokat yol verme kavgası
İstanbul Sarıyer'de yol verme yüzünden tartışan sürücüler, otomobillerden inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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İstanbul'da iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.Kavga, saat 00.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı.Aralarında kadınların da olduğu kişiler, birbirlerine saldırdı.
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sarıyer, istanbul

Sarıyer'de tekme tokat yol verme kavgası

12:25 01.11.2022 (güncellendi: 12:43 01.11.2022)
© DHASarıyer kavga
Sarıyer kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© DHA
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İstanbul Sarıyer'de yol verme yüzünden tartışan sürücüler, otomobillerden inerek yol ortasında tekme tokat kavga etti.
İstanbul'da iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki grup arasında tekme tokat kavga çıktı.
Kavga, saat 00.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı.
Aralarında kadınların da olduğu kişiler, birbirlerine saldırdı.
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