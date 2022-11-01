https://sputniknews.com.tr/20221101/sahil-guvenlikten-yunanistanin-iddiasina-yanit-cansiz-beden-uluslararasi-sulardan-alinmistir-1062957205.html

Sahil Güvenlik'ten Yunanistan'ın iddiasına yanıt: 'Ceset uluslararası sular içerisinde alınmıştır'

Sahil Güvenlik'ten Yunanistan'ın iddiasına yanıt: 'Ceset uluslararası sular içerisinde alınmıştır'

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan makamlarının Sisam Adası güneyinde denizde kaybolan 8 kişinin bulunması için düzenlenen arama kurtarma faaliyetleri... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T23:05+0300

2022-11-01T23:05+0300

2022-11-01T23:07+0300

sahil güvenlik

yunanistan

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sahil güvenlik

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Türk botlarının Yunan kara sularına girdiği" iddialarına yanıt verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, "31 Ekim'de Sisam Adası güneyinde denizde kaybolan 8 şahsın bulunması maksadıyla gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan sorumluluk sahasına ve kara sularına girilerek tehlikeli manevralar yapıldığı, silah gösterildiği ve arama kurtarma operasyonunun zorlaştırıldığı" yönünde Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.Söz konusu olaya ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Sisam Adası güneyinde 1 Kasım saat 11.20'de arama kurtarma faaliyetine iştirak eden St.Kitts&Nevis bayraklı "PETRO BULK-1" isimli ticari gemi tarafından deniz üzerinde bir cansız beden tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde uluslararası sularda icra edilen ve tek maksadı insan hayatını kurtarmak olduğu vurgulanan açıklamada, "Yunan Sahil Güvenlik personeli tarafından sergilenen tavrın uluslararası hukuka aykırı olmasının yanı sıra tüm dünya kamuoyunun vicdanını yaralayacak seviyede insan haklarına aykırı olduğu da son derece açıktır" ifadelerine yer verildi.

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