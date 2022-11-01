https://sputniknews.com.tr/20221101/rusyada-mahkeme-wikimediya-para-cezasi-verdi-1062947309.html
Rusya'da mahkeme, Wikimedia’ya para cezası verdi
Rusya'da mahkeme, Wikimedia’ya para cezası verdi
Rusya, ülkede yasaklı bilgiyi kaldırmayı reddettiği için ABD merkezli vakıf Wikimedia’ya 2 milyon ruble para cezası verdi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T18:01+0300
2022-11-01T18:01+0300
2022-11-01T18:02+0300
dünya
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Mahkemesi, Rusya’da yasaklı bilgiyi kaldırmayı reddettiği için ABD merkezli vakıf Wikimedia’ya 2 milyon ruble (yaklaşık 606 bin TL) para cezası verdi.Vakıf, Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmamaktan suçlu bulundu. Dava, Wikimedia’da çıkan Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili iki yazı nedeniyle açıldı.ABD’li şirket, 26 Nisan 2022 tarihinde, özel askeri harekatla ilgili bilgiyi kaldırmayı reddettiği için 5 milyon ruble (yaklaşık 1.5 milyon TL) para cezası almıştı.
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rusya, wikimedia vakfı, abd
rusya, wikimedia vakfı, abd
Rusya'da mahkeme, Wikimedia’ya para cezası verdi
18:01 01.11.2022 (güncellendi: 18:02 01.11.2022) Abone ol
Rusya, ülkede yasaklı bilgiyi kaldırmayı reddettiği için ABD merkezli vakıf Wikimedia’ya 2 milyon ruble para cezası verdi.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Mahkemesi, Rusya’da yasaklı bilgiyi kaldırmayı reddettiği için ABD merkezli vakıf Wikimedia’ya 2 milyon ruble (yaklaşık 606 bin TL) para cezası verdi.
Vakıf, Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmamaktan suçlu bulundu. Dava, Wikimedia’da çıkan Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili iki yazı nedeniyle açıldı.
ABD’li şirket, 26 Nisan 2022 tarihinde, özel askeri harekatla ilgili bilgiyi kaldırmayı reddettiği için 5 milyon ruble (yaklaşık 1.5 milyon TL) para cezası almıştı.