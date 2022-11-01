https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-swap-anlasmasi-ile-irana-petrol-urunlerinin-sevkiyatina-basladi-1062953279.html

Rusya, swap anlaşması ile İran’a petrol ürünlerinin sevkiyatına başladı

Rusya, swap anlaşması ile İran’a petrol ürünlerinin sevkiyatına başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, swap (takas) anlaşması kapsamında İran’a petrol ürünleri sevkiyatına başladıklarını belirtti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T20:35+0300

2022-11-01T20:35+0300

2022-11-01T20:35+0300

ekonomi

rusya

iran

swap işlemleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060823665_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00c6e7d634f227240b578137a5f7be81.jpg

Rusya’nın Groznıy şehrinde düzenlenen Rusya-İran Hükümetler Arası Komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Novak, “Petrol ürünlerinin swap sevkiyatı başladı ve ürün sayısını artırma konusunda da anlaşmaya vardık” ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığını kaydeden Novak, “Bu ilişkileri daha da geliştirmek için tüm çabaları sarf etmeye odaklandık” dedi.‘Büyük tonajlı ve yük gemilerinin inşasında işbirliği yapacağız’Komisyon toplantısının ardından Rusya Hükümeti’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve İran’ın büyük tonajlı ve yük gemilerinin ortak üretimi alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit ettikleri aktarıldı.Rusya’nın ayrıca İran’ın deniz limanlarına yatırım yapma olasılığını değerlendirdiği ifade edilirken İran tarafının da limanlarını, transit dahil Rus yükler için dağıtım merkezleri olarak kullanılmasını teklif ettiği bildirildi.Rus şirketlerin İran’da 100 MW’lık güneş santrallerinin ve rüzgar türbinlerinin yapımının finansmanına katılımının da değerlendirildiği belirtilen açıklamada, iki ülkenin petrol, doğalgaz, nükleer sanayi, finans, sigorta, gümrük, lojistik ve transit alanlarındaki işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.Komisyon toplantısı sırasında iki heyetin tarım, sanayi, ulaşım, enerji ve bankacılık alanlarındaki işbirliğini değerlendirdiği ifade edildi.

rusya

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, iran, swap işlemleri