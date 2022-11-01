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https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-swap-anlasmasi-ile-irana-petrol-urunlerinin-sevkiyatina-basladi-1062953279.html
Rusya, swap anlaşması ile İran’a petrol ürünlerinin sevkiyatına başladı
Rusya, swap anlaşması ile İran’a petrol ürünlerinin sevkiyatına başladı
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, swap (takas) anlaşması kapsamında İran’a petrol ürünleri sevkiyatına başladıklarını belirtti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T20:35+0300
2022-11-01T20:35+0300
ekonomi
rusya
iran
swap işlemleri
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Rusya’nın Groznıy şehrinde düzenlenen Rusya-İran Hükümetler Arası Komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Novak, “Petrol ürünlerinin swap sevkiyatı başladı ve ürün sayısını artırma konusunda da anlaşmaya vardık” ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığını kaydeden Novak, “Bu ilişkileri daha da geliştirmek için tüm çabaları sarf etmeye odaklandık” dedi.‘Büyük tonajlı ve yük gemilerinin inşasında işbirliği yapacağız’Komisyon toplantısının ardından Rusya Hükümeti’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve İran’ın büyük tonajlı ve yük gemilerinin ortak üretimi alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit ettikleri aktarıldı.Rusya’nın ayrıca İran’ın deniz limanlarına yatırım yapma olasılığını değerlendirdiği ifade edilirken İran tarafının da limanlarını, transit dahil Rus yükler için dağıtım merkezleri olarak kullanılmasını teklif ettiği bildirildi.Rus şirketlerin İran’da 100 MW’lık güneş santrallerinin ve rüzgar türbinlerinin yapımının finansmanına katılımının da değerlendirildiği belirtilen açıklamada, iki ülkenin petrol, doğalgaz, nükleer sanayi, finans, sigorta, gümrük, lojistik ve transit alanlarındaki işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.Komisyon toplantısı sırasında iki heyetin tarım, sanayi, ulaşım, enerji ve bankacılık alanlarındaki işbirliğini değerlendirdiği ifade edildi.
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rusya, iran, swap işlemleri
rusya, iran, swap işlemleri

Rusya, swap anlaşması ile İran’a petrol ürünlerinin sevkiyatına başladı

20:35 01.11.2022
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, swap (takas) anlaşması kapsamında İran’a petrol ürünleri sevkiyatına başladıklarını belirtti.
Rusya’nın Groznıy şehrinde düzenlenen Rusya-İran Hükümetler Arası Komisyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Novak, “Petrol ürünlerinin swap sevkiyatı başladı ve ürün sayısını artırma konusunda da anlaşmaya vardık” ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin stratejik nitelik taşıdığını kaydeden Novak, “Bu ilişkileri daha da geliştirmek için tüm çabaları sarf etmeye odaklandık” dedi.

‘Büyük tonajlı ve yük gemilerinin inşasında işbirliği yapacağız’

Komisyon toplantısının ardından Rusya Hükümeti’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve İran’ın büyük tonajlı ve yük gemilerinin ortak üretimi alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit ettikleri aktarıldı.
Rusya’nın ayrıca İran’ın deniz limanlarına yatırım yapma olasılığını değerlendirdiği ifade edilirken İran tarafının da limanlarını, transit dahil Rus yükler için dağıtım merkezleri olarak kullanılmasını teklif ettiği bildirildi.
Rus şirketlerin İran’da 100 MW’lık güneş santrallerinin ve rüzgar türbinlerinin yapımının finansmanına katılımının da değerlendirildiği belirtilen açıklamada, iki ülkenin petrol, doğalgaz, nükleer sanayi, finans, sigorta, gümrük, lojistik ve transit alanlarındaki işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Komisyon toplantısı sırasında iki heyetin tarım, sanayi, ulaşım, enerji ve bankacılık alanlarındaki işbirliğini değerlendirdiği ifade edildi.
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