https://sputniknews.com.tr/20221101/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rusya-ve-iran-ticaretteki-engelleri-kaldirmaya-karar-verdi-1062946875.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya ve İran ticaretteki engelleri kaldırmaya karar verdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya ve İran ticaretteki engelleri kaldırmaya karar verdi

Rusya ve İran’ın ticaretteki engelleri kaldırma konusunda anlaşmaya vardığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Novak, iki ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T17:42+0300

2022-11-01T17:42+0300

2022-11-01T17:43+0300

aleksandr novak

ekonomi

rusya

iran

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya-İran Hükümetler Arası Komisyonu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Söz konusu olan üçüncü ülkelerin sınırındaki engelleri azaltmak. İran ve AEB arasında serbest ticaret bölgesiyle ilgili anlaşmayı en kısa zamanda imzalama konusunda mutabakata vardık” dedi.AEB ile İran arasındaki geçici serbest ticaret anlaşmasının süresi bu yıl çıktı.İran ve Rus şirketler arasında makine, otomobil ve uçak yapımı alanlarında “ortak işletmelerin organizasyonu” ile ilgili anlaşmaların uygulamada olduğu anımsatan Novak, bu anlaşmalar kapsamında ilgili bileşenlerin tedarikinin olacağını kaydetti.Rusya, Kuzey Akım’ı incelemeye başladıBaşbakan Yardımcısı, Rus uzmanların, eylülde patlamaların meydana geldiği Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarında inceleme çalışmalarına başladığını anlattı.Henüz resmi belgelerin olmadığını belirten Novak, “İnceleme daha sürüyor. Elbette olay yerinden direk Gazprom yönetimine bildiriyor. Sanırım bazı bilgiler var ama söyleyemem. Çalışmalar her gün devam ediyor, işe yeni başladılar” ifadesini kullandı.

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aleksandr novak, rusya, iran