https://sputniknews.com.tr/20221101/reality-sova-katilmak-isteyen-eski-ingiliz-bakan-partisinden-uzaklastirildi-1062960629.html
Reality şova katılmak isteyen eski İngiliz Bakan, partisinden uzaklaştırıldı
Reality şova katılmak isteyen eski İngiliz Bakan, partisinden uzaklaştırıldı
Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, reality şova katılmak için Avustralya’ya gideceği haberlerinin ardından Muhafazakar Parti’den uzaklaştırıldığı... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T23:45+0300
2022-11-01T23:45+0300
2022-11-01T23:45+0300
dünya
matt hancock
ingiltere
reality show
avustralya
muhafazakar parti (ingiltere)
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Parti içi disiplinin sağlanmasından sorumlu Simon Hart, konuya ilişkin açıklamasında, eski Sağlık Bakanı Matt Hacock'un reality showa katılma kararını, Muhafazakar Parti'den 'derhal' uzaklaştırılmasına yol açacak kadar 'ciddi bir mesele' olarak nitelendirdi.Buna karşılık Hancock'un partiden uzaklaştırılmasını The Press Association'a (PA) değerlendiren bir arkadaşı, eski Sağlık Bakanı’nın popüler kültürü desteklediğini ve reality showlara tepeden bakmak yerine bu tarz tv programlarını 'genç nesillere sesini duyurmak için güçlü bir araç' olarak gördüğünü belirtti.Yoluna bağımsız devam edecek Uzaklaştırma kararı sonrası Hancock, Avam Kamarası'nda bağımsız milletvekili olarak yer alacak.Kovid-19 salgınının ilk döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğine ilişkin fotoğrafların yayınlanmasının ardından bakanlık görevinden alınmıştı.Daha önce Liberal Demokrat Parti Milletvekili Lembit Opik ve eski bakanlardan Muhafazakar Parti Milletvekili Nadine Dorries de reality showa katılmıştı.Dorries, bu hamlesinin ardından partiden uzaklaştırılmış ancak daha sonra hakkında verilen karar iptal edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210921/norvecteki-reality-sov-programi-yarismacilara-seks-icin-riza-kurali-getiriyor-1049102822.html
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matt hancock, ingiltere, reality show, avustralya, muhafazakar parti (ingiltere)
matt hancock, ingiltere, reality show, avustralya, muhafazakar parti (ingiltere)
Reality şova katılmak isteyen eski İngiliz Bakan, partisinden uzaklaştırıldı
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Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, reality şova katılmak için Avustralya’ya gideceği haberlerinin ardından Muhafazakar Parti’den uzaklaştırıldığı bildirildi.
Parti içi disiplinin sağlanmasından sorumlu Simon Hart, konuya ilişkin açıklamasında, eski Sağlık Bakanı Matt Hacock'un reality showa katılma kararını, Muhafazakar Parti'den 'derhal' uzaklaştırılmasına yol açacak kadar 'ciddi bir mesele' olarak nitelendirdi.
Buna karşılık Hancock'un partiden uzaklaştırılmasını The Press Association'a (PA) değerlendiren bir arkadaşı, eski Sağlık Bakanı’nın popüler kültürü desteklediğini ve reality showlara tepeden bakmak yerine bu tarz tv programlarını 'genç nesillere sesini duyurmak için güçlü bir araç' olarak gördüğünü belirtti.
Yoluna bağımsız devam edecek
Uzaklaştırma kararı sonrası Hancock, Avam Kamarası'nda bağımsız milletvekili olarak yer alacak.
Kovid-19 salgınının ilk döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğine ilişkin fotoğrafların yayınlanmasının ardından bakanlık görevinden alınmıştı.
Daha önce Liberal Demokrat Parti Milletvekili Lembit Opik ve eski bakanlardan Muhafazakar Parti Milletvekili Nadine Dorries de reality showa katılmıştı.
Dorries, bu hamlesinin ardından partiden uzaklaştırılmış ancak daha sonra hakkında verilen karar iptal edilmişti.