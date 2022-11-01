https://sputniknews.com.tr/20221101/putinden-erdogana-kiev-batinin-destegiyle-tahil-koridorunu-saldirilar-duzenlemek-icin-kullandi-1062949688.html

Putin'den Erdoğan'a: Kiev, Batı'nın desteğiyle tahıl koridorunu saldırılar düzenlemek için kullandı

Putin'den Erdoğan'a: Kiev, Batı'nın desteğiyle tahıl koridorunu saldırılar düzenlemek için kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev'in Batı'nın desteğiyle tahıl koridorunu... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T18:47+0300

2022-11-01T18:47+0300

2022-11-01T19:09+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

ukrayna krizi

tahıl

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, telefon görüşmesi sırasında Erdoğan'a Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin nedenleri hakkında bilgi verdi.Kiev rejiminin Ukrayna tahılının taşınması için kurulan insani deniz koridorunu Batılı hamilerinin desteğiyle Sivastopol'deki Karadeniz Filosu altyapısına ve koridorun güvenliğini sağlayan gemilere saldırılar düzenlemek için kullandığını belirten Putin, bu olayın arka planının detaylı bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.'Kiev'den koridorun askeri amaçlar için kullanılmaması konusunda garantiler alınmalı'Rusya lideri, Kiev'den İstanbul anlaşmalarına harfiye uyulması, özellikle de insani koridorun askeri amaçlar için kullanılmaması konusunda garantiler alınması gerektiğini belirterek tahıl anlaşmasına dönme konusunu ancak garantiler alındıktan sonra değerlendirebileceklerinin altını çizdi.'Afrika'ya önemli miktarlarda tahıl ve gübreyi ücretsiz olarak tedarik etmeye hazırız'Tahıl anlaşmasının ikinci bölümünün, yani Rus tarım ürünlerinin ve gübresinin dünya pazarlarına ihracı önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili bölümün yerine getirilmediğini anımsatan Putin, anlaşmanın uygulandığı 3 aylık süre zarfında en muhtaç ülkelere öncelikli olarak gıda ürünleri tedarik etme görevinin de ifa edilmediğinin ve bu bağlamda Rusya'nın Afrika'ya önemli miktarlarda tahıl ve gübreyi ücretsiz olarak tedarik etmeye hazır olduğunun altını çizdi.Kremlin'in aktardığına göre Putin ve Erdoğan, dün Soçi'de Rusya liderinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını da ele aldı.Taraflar, ekonomi alanındaki perspektifli projelere odaklanarak ikili ilişkilerin güncel boyutlarını istişare ederken Putin, bu vesileyle Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla bir kez daha kutladı.Liderler, çeşitli düzeylerdeki düzenli ikili görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabakat sağladı.

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ukrayna krizi, tahıl