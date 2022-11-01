https://sputniknews.com.tr/20221101/pobeda-aralik-ayindan-itibaren-turkiyeye-ucuslari-yeniden-baslatiyor-1062946772.html

Pobeda, aralık ayından itibaren Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatıyor

Pobeda, aralık ayından itibaren Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatıyor

Rus havayolu şirketi Pobeda, aralık ayında Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatacağını duyurdu. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T17:25+0300

2022-11-01T17:25+0300

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dünya

pobeda

türkiye

uçuş

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Şirketten yapılan açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren Sabiha Gökçen, 21 Aralık'tan itibaren de İstanbul Havalimanı'na uçuşların yeniden başlayacağı, seferlerin günlük olarak gerçekleştirileceği belirtildi.Şirket ayrıca, 24 Aralık'tan itibaren Alanya'ya haftada 3, 23 Aralık'tan itibaren Antalya'ya haftada 4 sefer düzenleyecek.Geçen ilkbaharda Pobeda, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı yurtdışı uçuşlarını durdurmuştu.Şu anda şirket sadece Rusya içi ve Belarus’a uçuşlar düzenliyor.

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pobeda, türkiye, uçuş