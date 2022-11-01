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https://sputniknews.com.tr/20221101/pobeda-aralik-ayindan-itibaren-turkiyeye-ucuslari-yeniden-baslatiyor-1062946772.html
Pobeda, aralık ayından itibaren Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatıyor
Pobeda, aralık ayından itibaren Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatıyor
Rus havayolu şirketi Pobeda, aralık ayında Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatacağını duyurdu. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T17:25+0300
2022-11-01T17:25+0300
dünya
pobeda
türkiye
uçuş
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Şirketten yapılan açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren Sabiha Gökçen, 21 Aralık'tan itibaren de İstanbul Havalimanı'na uçuşların yeniden başlayacağı, seferlerin günlük olarak gerçekleştirileceği belirtildi.Şirket ayrıca, 24 Aralık'tan itibaren Alanya'ya haftada 3, 23 Aralık'tan itibaren Antalya'ya haftada 4 sefer düzenleyecek.Geçen ilkbaharda Pobeda, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı yurtdışı uçuşlarını durdurmuştu.Şu anda şirket sadece Rusya içi ve Belarus’a uçuşlar düzenliyor.
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pobeda, türkiye, uçuş
pobeda, türkiye, uçuş

Pobeda, aralık ayından itibaren Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatıyor

17:25 01.11.2022
© Sputnik / Sergey PivovarovDünyanın en şık hostes üniformaları
Dünyanın en şık hostes üniformaları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© Sputnik / Sergey Pivovarov
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Rus havayolu şirketi Pobeda, aralık ayında Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren Sabiha Gökçen, 21 Aralık'tan itibaren de İstanbul Havalimanı'na uçuşların yeniden başlayacağı, seferlerin günlük olarak gerçekleştirileceği belirtildi.
Şirket ayrıca, 24 Aralık'tan itibaren Alanya'ya haftada 3, 23 Aralık'tan itibaren Antalya'ya haftada 4 sefer düzenleyecek.
Geçen ilkbaharda Pobeda, Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı yurtdışı uçuşlarını durdurmuştu.
Şu anda şirket sadece Rusya içi ve Belarus’a uçuşlar düzenliyor.
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