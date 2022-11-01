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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/pariste-mesai-bitiminde-ofis-ve-dukkanlarin-isiklari-sondurulecek-1062938864.html
Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek
Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek
Fransa'nın başkenti Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T14:30+0300
2022-11-01T14:30+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
paris
elektrik
tasarruf
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Paris Belediyesi'nin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.
https://sputniknews.com.tr/20221031/ab-ulkelerinde-yilin-ilk-yarisina-iliskin-elektrik-ve-gaz-fiyatlari-aciklandi-1062904649.html
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fransa, paris, elektrik, tasarruf
fransa, paris, elektrik, tasarruf

Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek

14:30 01.11.2022
© SputnikFransa - Paris
Fransa - Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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Fransa'nın başkenti Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek.
Paris Belediyesi'nin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.
Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.
Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.
Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.
Ampül - elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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