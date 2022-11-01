https://sputniknews.com.tr/20221101/pariste-mesai-bitiminde-ofis-ve-dukkanlarin-isiklari-sondurulecek-1062938864.html

Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek

Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek

Fransa'nın başkenti Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T14:30+0300

2022-11-01T14:30+0300

2022-11-01T14:30+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

paris

elektrik

tasarruf

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Paris Belediyesi'nin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.

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