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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/ortak-koordinasyon-merkezi-turkiye-ukrayna-ve-bm-gemilerin-hareketini-gecici-sureyle-durdurdu-1062954479.html
Ortak Koordinasyon Merkezi: Türkiye, Ukrayna ve BM, gemilerin hareketini geçici süreyle durdurdu
Ortak Koordinasyon Merkezi: Türkiye, Ukrayna ve BM, gemilerin hareketini geçici süreyle durdurdu
Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler gemilerin hareketlerini geçici olarak durdurdu... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T21:01+0300
2022-11-01T21:11+0300
ukrayna krizi
gemi
hareket
bm
ukrayna krizi
ukrayna
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Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi Sözcüsü İsmini Palla, Türkiye, Ukrayna ve BM'nin Karadeniz Girişimi çerçevesinde gemilerin hareketini geçici süreyle durdurduğunu ve 2 Kasım günü için herhangi bir planlama yapmadıklarını söyledi.Palla, "Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki BM Sekreterliği, Ukrayna, Türkiye ve BM heyetlerinin 2 Kasım'da Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde herhangi bir gemi hareketi planlamama konusunda anlaştıklarını bildirdi” dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq ise, bunun geçici bir tedbir olduğunu, gemilerin hareketini durdurma kararının sadece bir gün için verildiğini kaydetti.
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gemi, hareket, bm, ukrayna krizi, ukrayna, türkiye
gemi, hareket, bm, ukrayna krizi, ukrayna, türkiye

Ortak Koordinasyon Merkezi: Türkiye, Ukrayna ve BM, gemilerin hareketini geçici süreyle durdurdu

21:01 01.11.2022 (güncellendi: 21:11 01.11.2022)
© AAtahıl gemisi
tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler gemilerin hareketlerini geçici olarak durdurdu. Buna göre 2 Kasım günü için bir güzergah planlaması yapılmadığı bildirildi.
Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi Sözcüsü İsmini Palla, Türkiye, Ukrayna ve BM'nin Karadeniz Girişimi çerçevesinde gemilerin hareketini geçici süreyle durdurduğunu ve 2 Kasım günü için herhangi bir planlama yapmadıklarını söyledi.
Palla, "Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki BM Sekreterliği, Ukrayna, Türkiye ve BM heyetlerinin 2 Kasım'da Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde herhangi bir gemi hareketi planlamama konusunda anlaştıklarını bildirdi” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq ise, bunun geçici bir tedbir olduğunu, gemilerin hareketini durdurma kararının sadece bir gün için verildiğini kaydetti.
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