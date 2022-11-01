https://sputniknews.com.tr/20221101/ortak-koordinasyon-merkezi-turkiye-ukrayna-ve-bm-gemilerin-hareketini-gecici-sureyle-durdurdu-1062954479.html
Ortak Koordinasyon Merkezi: Türkiye, Ukrayna ve BM, gemilerin hareketini geçici süreyle durdurdu
Ortak Koordinasyon Merkezi: Türkiye, Ukrayna ve BM, gemilerin hareketini geçici süreyle durdurdu
Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler gemilerin hareketlerini geçici olarak durdurdu... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T21:01+0300
2022-11-01T21:01+0300
2022-11-01T21:11+0300
ukrayna krizi
gemi
hareket
bm
ukrayna krizi
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Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi Sözcüsü İsmini Palla, Türkiye, Ukrayna ve BM'nin Karadeniz Girişimi çerçevesinde gemilerin hareketini geçici süreyle durdurduğunu ve 2 Kasım günü için herhangi bir planlama yapmadıklarını söyledi.Palla, "Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki BM Sekreterliği, Ukrayna, Türkiye ve BM heyetlerinin 2 Kasım'da Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde herhangi bir gemi hareketi planlamama konusunda anlaştıklarını bildirdi” dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq ise, bunun geçici bir tedbir olduğunu, gemilerin hareketini durdurma kararının sadece bir gün için verildiğini kaydetti.
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gemi, hareket, bm, ukrayna krizi, ukrayna, türkiye
gemi, hareket, bm, ukrayna krizi, ukrayna, türkiye
Ortak Koordinasyon Merkezi: Türkiye, Ukrayna ve BM, gemilerin hareketini geçici süreyle durdurdu
21:01 01.11.2022 (güncellendi: 21:11 01.11.2022) Abone ol
Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler gemilerin hareketlerini geçici olarak durdurdu. Buna göre 2 Kasım günü için bir güzergah planlaması yapılmadığı bildirildi.
Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi Sözcüsü İsmini Palla, Türkiye, Ukrayna ve BM'nin Karadeniz Girişimi çerçevesinde gemilerin hareketini geçici süreyle durdurduğunu ve 2 Kasım günü için herhangi bir planlama yapmadıklarını söyledi.
Palla, "Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki BM Sekreterliği, Ukrayna, Türkiye ve BM heyetlerinin 2 Kasım'da Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde herhangi bir gemi hareketi planlamama konusunda anlaştıklarını bildirdi” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq ise, bunun geçici bir tedbir olduğunu, gemilerin hareketini durdurma kararının sadece bir gün için verildiğini kaydetti.