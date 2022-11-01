https://sputniknews.com.tr/20221101/mitten-suriyede-operasyon-pkk-ypgnin-derik-sabotaj-taburu-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1062925523.html

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T09:43+0300

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MİT, örgüt PKK/YPG sorumlusuna, Suriye'de nokta operasyon düzenledi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'in, 2017 yılından bu yana PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221024/mitten-suriyede-operasyon-pkkypgnin-yoneticisi-etkisiz-hale-getirildi-1062636959.html

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