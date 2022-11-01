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https://sputniknews.com.tr/20221101/mitten-suriyede-operasyon-pkk-ypgnin-derik-sabotaj-taburu-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1062925523.html
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T09:43+0300
2022-11-01T09:43+0300
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MİT, örgüt PKK/YPG sorumlusuna, Suriye'de nokta operasyon düzenledi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'in, 2017 yılından bu yana PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/mitten-suriyede-operasyon-pkkypgnin-yoneticisi-etkisiz-hale-getirildi-1062636959.html
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türkiye, operasyon, terörle mücadele, pkk, ypg/pkk
türkiye, operasyon, terörle mücadele, pkk, ypg/pkk

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi

09:43 01.11.2022
© AAMİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, örgüt PKK/YPG sorumlusuna, Suriye'de nokta operasyon düzenledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'in, 2017 yılından bu yana PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin yöneticisi etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
TÜRKİYE
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin yöneticisi etkisiz hale getirildi
24 Ekim, 09:57
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