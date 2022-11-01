https://sputniknews.com.tr/20221101/mitten-suriyede-operasyon-pkk-ypgnin-derik-sabotaj-taburu-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1062925523.html
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T09:43+0300
2022-11-01T09:43+0300
2022-11-01T09:43+0300
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türkiye
operasyon
terörle mücadele
pkk
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MİT, örgüt PKK/YPG sorumlusuna, Suriye'de nokta operasyon düzenledi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'in, 2017 yılından bu yana PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/mitten-suriyede-operasyon-pkkypgnin-yoneticisi-etkisiz-hale-getirildi-1062636959.html
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türkiye, operasyon, terörle mücadele, pkk, ypg/pkk
türkiye, operasyon, terörle mücadele, pkk, ypg/pkk
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, PKK-YPG'nin Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, örgüt PKK/YPG sorumlusuna, Suriye'de nokta operasyon düzenledi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'in, 2017 yılından bu yana PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.