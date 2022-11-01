https://sputniknews.com.tr/20221101/milan-teknik-direktor-piolinin-sozlesmesini-2025e-kadar-uzatti-1062922497.html
Milan, teknik direktör Pioli'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Milan, teknik direktör Pioli'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
İtalyan devi Milan, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Stefano Pioli'nin kontratını 2025 yılına kadar uzattı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T01:43+0300
2022-11-01T01:43+0300
2022-11-01T01:43+0300
spor
milan
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
stefano pioli
sözleşme
teknik direktör
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.Milan'dan yapılan açıklamada, Pioli'nin kırmızı-siyahlı kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.Açıklamada, "2021-22 Serie A şampiyonluğuna giden bu erdemli yola birlikte başlayan Milan ile Stefano, kulübün tarihini ve değerlerini yansıtan bu iddialı proje üzerinde çalışmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.57 yaşındaki İtalyan teknik adam Pioli, Ekim 2019'da başına geçtiği kırmızı-siyahlıları yeniden zirveye oynayan bir takım haline getirmiş, geçen sezon Milan'ı 11 yıl aranın ardından Serie A'da şampiyonluğa taşımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220524/milan-teknik-direktoru-piolinin-sampiyonluk-madalyasi-bulundu-1056647426.html
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milan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), stefano pioli, sözleşme, teknik direktör
milan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), stefano pioli, sözleşme, teknik direktör
Milan, teknik direktör Pioli'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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İtalyan devi Milan, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Stefano Pioli'nin kontratını 2025 yılına kadar uzattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
Milan'dan yapılan açıklamada, Pioli'nin kırmızı-siyahlı kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "2021-22 Serie A şampiyonluğuna giden bu erdemli yola birlikte başlayan Milan ile Stefano, kulübün tarihini ve değerlerini yansıtan bu iddialı proje üzerinde çalışmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
57 yaşındaki İtalyan teknik adam Pioli, Ekim 2019'da başına geçtiği kırmızı-siyahlıları yeniden zirveye oynayan bir takım haline getirmiş, geçen sezon Milan'ı 11 yıl aranın ardından Serie A'da şampiyonluğa taşımıştı.