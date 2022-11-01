https://sputniknews.com.tr/20221101/milan-teknik-direktor-piolinin-sozlesmesini-2025e-kadar-uzatti-1062922497.html

Milan, teknik direktör Pioli'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Milan, teknik direktör Pioli'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İtalyan devi Milan, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Stefano Pioli'nin kontratını 2025 yılına kadar uzattı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

milan

serie a

italya 1. futbol ligi (serie a)

stefano pioli

sözleşme

teknik direktör

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.Milan'dan yapılan açıklamada, Pioli'nin kırmızı-siyahlı kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.Açıklamada, "2021-22 Serie A şampiyonluğuna giden bu erdemli yola birlikte başlayan Milan ile Stefano, kulübün tarihini ve değerlerini yansıtan bu iddialı proje üzerinde çalışmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.57 yaşındaki İtalyan teknik adam Pioli, Ekim 2019'da başına geçtiği kırmızı-siyahlıları yeniden zirveye oynayan bir takım haline getirmiş, geçen sezon Milan'ı 11 yıl aranın ardından Serie A'da şampiyonluğa taşımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220524/milan-teknik-direktoru-piolinin-sampiyonluk-madalyasi-bulundu-1056647426.html

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milan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), stefano pioli, sözleşme, teknik direktör