https://sputniknews.com.tr/20221101/medvedev-rusyanin-ukraynadaki-zaferi-kuresel-catismaya-karsi-garanti-olur-1062949733.html
Medvedev: Rusya’nın Ukrayna’daki tam ve nihai zaferi, küresel çatışmaya karşı tek garanti olacaktır
Medvedev: Rusya’nın Ukrayna’daki tam ve nihai zaferi, küresel çatışmaya karşı tek garanti olacaktır
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı’nın tüm dünyayı ittiği küresel çatışmaya karşı tek garantinin yalnızca Rusya’nın Ukrayna’daki... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T18:49+0300
2022-11-01T18:49+0300
2022-11-01T19:11+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya
ukrayna krizi
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Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı ülkeleri dünyayı küresel savaşa itiyor. Küresel çatışmaya karşı tek garanti, Rusya’nın tam ve nihai zaferidir” diye yazdı.Okurlarını basit mantığı takip etmeye davet eden Medvedev, “Rusya kazanmıyorsa Ukrayna kazanıyor demek. Ukrayna’nın savaştaki amacı olarak daha önce ona ait tüm toprakları geri almak olarak gösteriliyor. Yani onları Rusya’dan koparmak. Bu, devletimizin varoluşuna yönelik bir tehdit ve mevcut Rusya’nın dağılması demek” ifadesini kullandı.Bunun, Rusya’nın nükleer caydırma politikasının 19. maddesini devreye sokmak için doğrudan bir neden olduğunu kaydeden Medvedev, “Bu durumda, nükleer çatışmayı kim planlıyor? Bu nükleer dünya savaşını doğrudan kışkırtmak değil de nedir?” diye yazdı.Medvedev’in anımsattığı 19. madde, Rusya veya müttefiklerinin topraklarını hedef alan balistik füzelerin fırlatıldığı yönünde doğrulanan bilginin gelmesi, düşmanın Rusya ve müttefiklerine karşı nükleer silah veya diğer kitle imha silahlarını kullanması, düşmanın Rusya’daki kritik öneme sahip devlet ve askeri tesislere etkide bulunması durumunda Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığını belirliyor. Ayrıca 19. maddede belirlenen koşullardan biri de Rusya’ya karşı konvansiyonel silahla yapılan ve devletin varoluşunu tehdit eden saldırganlık gösterildi. Medvedev’in bahsettiği de bu koşul.‘Kimseye topraklarımızı koparmasına izin vermeyiz’Medvedev, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile görüşme sırasında, “Bu bölgeleri, sakinlerinin iradesi temelinde Rusya’ya dahil etme kararı sonsuza kadar sürecek. Bahsedilen toprakları kimsenin ele geçirmesine asla izin vermeyeceğiz ve orada yaşayan insanları korumak için mevcut tüm imkanları kullanacağız” diye konuştu.
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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna krizi
dmitriy medvedev, rusya, ukrayna krizi
Medvedev: Rusya’nın Ukrayna’daki tam ve nihai zaferi, küresel çatışmaya karşı tek garanti olacaktır
18:49 01.11.2022 (güncellendi: 19:11 01.11.2022) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı’nın tüm dünyayı ittiği küresel çatışmaya karşı tek garantinin yalnızca Rusya’nın Ukrayna’daki tam ve nihai zaferinin olduğunu belirtti.
Medvedev, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı ülkeleri dünyayı küresel savaşa itiyor. Küresel çatışmaya karşı tek garanti, Rusya’nın tam ve nihai zaferidir” diye yazdı.
Okurlarını basit mantığı takip etmeye davet eden Medvedev, “Rusya kazanmıyorsa Ukrayna kazanıyor demek. Ukrayna’nın savaştaki amacı olarak daha önce ona ait tüm toprakları geri almak olarak gösteriliyor. Yani onları Rusya’dan koparmak. Bu, devletimizin varoluşuna yönelik bir tehdit ve mevcut Rusya’nın dağılması demek” ifadesini kullandı.
Bunun, Rusya’nın nükleer caydırma politikasının 19. maddesini devreye sokmak için doğrudan bir neden olduğunu kaydeden Medvedev, “Bu durumda, nükleer çatışmayı kim planlıyor? Bu nükleer dünya savaşını doğrudan kışkırtmak değil de nedir?” diye yazdı.
Medvedev’in anımsattığı 19. madde, Rusya veya müttefiklerinin topraklarını hedef alan balistik füzelerin fırlatıldığı yönünde doğrulanan bilginin gelmesi, düşmanın Rusya ve müttefiklerine karşı nükleer silah veya diğer kitle imha silahlarını kullanması, düşmanın Rusya’daki kritik öneme sahip devlet ve askeri tesislere etkide bulunması durumunda Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığını belirliyor. Ayrıca 19. maddede belirlenen koşullardan biri de Rusya’ya karşı konvansiyonel silahla yapılan ve devletin varoluşunu tehdit eden saldırganlık gösterildi. Medvedev’in bahsettiği de bu koşul.
‘Kimseye topraklarımızı koparmasına izin vermeyiz’
Medvedev, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile görüşme sırasında, “Bu bölgeleri, sakinlerinin iradesi temelinde Rusya’ya dahil etme kararı sonsuza kadar sürecek. Bahsedilen toprakları kimsenin ele geçirmesine asla izin vermeyeceğiz ve orada yaşayan insanları korumak için mevcut tüm imkanları kullanacağız” diye konuştu.