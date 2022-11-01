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https://sputniknews.com.tr/20221101/limon-diye-diktigi-bitki-parmakli-narenciye-cikti-1062941917.html
Limon diye diktiği bitki parmaklı narenciye çıktı
Limon diye diktiği bitki parmaklı narenciye çıktı
Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Cemal Selekoğlu’nun limon diye bahçesine diktiği bitki parmaklı narenciye olarak büyüdü. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T15:32+0300
2022-11-01T15:32+0300
yaşam
limon
adana
narenciye
tarım
bitki
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İnternette, limon çeşidi olarak tesadüfen görüp diktiği limonun büyük ilgi gördüğünü belirten Cemal Selekoğlu parmaklı limon olarak adlandırdıkları narenciyenin herkesin dikkatini çektiğini ve büyük şaşkınlık oluşturduğunu söyledi. Kokusunun ve kabuğundaki aroma ile limondan farklı olduğunu aktaran Selekoğlu, ”Buda’nın Eli olarak adlandırılıyor. Bir narenciye türü, limon türevi. Ama onlardan farklı bir yapısı var. Görsellerine dikkat etmişsinizdir. Hakikaten de el şeklinde. Bunun diğer limon çeşitleri gibi içi sulu meyvesi yenen kısmı yok. Fakat mide yanmasına, mide ağrılarına çok iyi gelen bir narenciye olduğunu öğrendim. Onun dışında çok güzel bir aroma, koku veren özelliği var. Meyvesi de kurutulup küçük parçalara ayrıldığında çaylara aroma katmak için, bergamot gibi kullanılıyor. Görseli çok güzel. Bunu gören herkes şaşırıyor. Benim bildiğim kadar Kozan'da da herhalde ilk defa ben bunu getirdim. Bir tropikal bir narenciye türü. Ben internet ortamında görmüştüm. Dedim tropikal yerde yetişiyorsa, Çukurova'da tropikal bir bölge denemek için 2 yıl önce ektim. Bu yıl her dalı meyve doldu. Görseli insanları şaşırtıyor. Bu nasıl bir şey diyorlar. Çok ilgi çekiyor” diye konuştu.
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limon, adana, narenciye, tarım, bitki
limon, adana, narenciye, tarım, bitki

Limon diye diktiği bitki parmaklı narenciye çıktı

15:32 01.11.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLLimon diye diktiği bitki parmaklı narenciye çıktı
Limon diye diktiği bitki parmaklı narenciye çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
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Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Cemal Selekoğlu’nun limon diye bahçesine diktiği bitki parmaklı narenciye olarak büyüdü.
İnternette, limon çeşidi olarak tesadüfen görüp diktiği limonun büyük ilgi gördüğünü belirten Cemal Selekoğlu parmaklı limon olarak adlandırdıkları narenciyenin herkesin dikkatini çektiğini ve büyük şaşkınlık oluşturduğunu söyledi.
Kokusunun ve kabuğundaki aroma ile limondan farklı olduğunu aktaran Selekoğlu, ”Buda’nın Eli olarak adlandırılıyor. Bir narenciye türü, limon türevi. Ama onlardan farklı bir yapısı var. Görsellerine dikkat etmişsinizdir. Hakikaten de el şeklinde. Bunun diğer limon çeşitleri gibi içi sulu meyvesi yenen kısmı yok. Fakat mide yanmasına, mide ağrılarına çok iyi gelen bir narenciye olduğunu öğrendim. Onun dışında çok güzel bir aroma, koku veren özelliği var. Meyvesi de kurutulup küçük parçalara ayrıldığında çaylara aroma katmak için, bergamot gibi kullanılıyor. Görseli çok güzel. Bunu gören herkes şaşırıyor. Benim bildiğim kadar Kozan'da da herhalde ilk defa ben bunu getirdim. Bir tropikal bir narenciye türü. Ben internet ortamında görmüştüm. Dedim tropikal yerde yetişiyorsa, Çukurova'da tropikal bir bölge denemek için 2 yıl önce ektim. Bu yıl her dalı meyve doldu. Görseli insanları şaşırtıyor. Bu nasıl bir şey diyorlar. Çok ilgi çekiyor” diye konuştu.
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