https://sputniknews.com.tr/20221101/kuzey-kore-abdyi-guney-kore-ile-ortak-tatbikatlarina-guclu-karsilik-verecegi-konusunda-uyardi-1062929252.html

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını 'potansiyel bir işgal için hazırlık' olarak değerlendirerek ABD'yi 'daha... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T12:04+0300

2022-11-01T12:04+0300

2022-11-01T12:08+0300

dünya

güney kore

kuzey kore

abd

tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062929095_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_6553e9a9d4d1b2d532ed2c83addfa5fe.jpg

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın dış askeri tehditlere karşı ülkeyi savunmak için 'gerekli tüm önlemleri' almaya hazır olduğu belirtildi.Açıklamada, askeri tatbikatlar nedeniyle ABD 'barış ve güvenliği yok etmenin baş suçlusu' olarak gösterildi.Ortak askeri tatbikatların 'potansiyel bir işgal için hazırlık' olarak nitelendirildiği açıklamada, "ABD ciddi askeri provokasyonlarda ısrar ederse, Kuzey Kore daha güçlü takip tedbirlerini dikkate alacaktır" ifadeleri kullanıldı.ABD ve Güney Kore'nin dün Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim'de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.Pyongyang, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221031/abd-ve-guney-koreden-ortak-hava-tatbikati-1062891629.html

güney kore

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, kuzey kore, abd, tatbikat