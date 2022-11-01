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https://sputniknews.com.tr/20221101/kuzey-kore-abdyi-guney-kore-ile-ortak-tatbikatlarina-guclu-karsilik-verecegi-konusunda-uyardi-1062929252.html
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını 'potansiyel bir işgal için hazırlık' olarak değerlendirerek ABD'yi 'daha... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T12:04+0300
2022-11-01T12:08+0300
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güney kore
kuzey kore
abd
tatbikat
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın dış askeri tehditlere karşı ülkeyi savunmak için 'gerekli tüm önlemleri' almaya hazır olduğu belirtildi.Açıklamada, askeri tatbikatlar nedeniyle ABD 'barış ve güvenliği yok etmenin baş suçlusu' olarak gösterildi.Ortak askeri tatbikatların 'potansiyel bir işgal için hazırlık' olarak nitelendirildiği açıklamada, "ABD ciddi askeri provokasyonlarda ısrar ederse, Kuzey Kore daha güçlü takip tedbirlerini dikkate alacaktır" ifadeleri kullanıldı.ABD ve Güney Kore'nin dün Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim'de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.Pyongyang, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/abd-ve-guney-koreden-ortak-hava-tatbikati-1062891629.html
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güney kore, kuzey kore, abd, tatbikat
güney kore, kuzey kore, abd, tatbikat

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı

12:04 01.11.2022 (güncellendi: 12:08 01.11.2022)
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEGüney Kore - tatbikat
Güney Kore - tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını 'potansiyel bir işgal için hazırlık' olarak değerlendirerek ABD'yi 'daha güçlü takip tedbirleri' uygulayacağı konusunda uyardı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın dış askeri tehditlere karşı ülkeyi savunmak için 'gerekli tüm önlemleri' almaya hazır olduğu belirtildi.
Açıklamada, askeri tatbikatlar nedeniyle ABD 'barış ve güvenliği yok etmenin baş suçlusu' olarak gösterildi.
Ortak askeri tatbikatların 'potansiyel bir işgal için hazırlık' olarak nitelendirildiği açıklamada, "ABD ciddi askeri provokasyonlarda ısrar ederse, Kuzey Kore daha güçlü takip tedbirlerini dikkate alacaktır" ifadeleri kullanıldı.
ABD ve Güney Kore'nin dün Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.
ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.
Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim'de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.
Pyongyang, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.
Güney Kore Hava Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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ABD ve Güney Kore'den ortak hava tatbikatı
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