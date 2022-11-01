Kılıçdaroğlu: THK'nın otelini kim alırsa, burnundan fitil fitil getireceğim

Dün akşam uyuşturucu salgını ile alakalı bir video yayınladım. Başka ülkelerden gelen mafya pisliklerini anlattım. Kendi mafyamız yetmiyor gibi yabancı mafyayı ithal ettiler. Nasıl ettiler? Kara paralarını davet ettiler. Bir değil, birden fazla özel kanun çıkardılar. İspatla demiş fotoroman. Son birkaç ayda olanları hatırlayalım. Sırbistan'da kırmızı bülten ile aranan suç lideri İstanbul'da öldürüldü. İstanbul'da ne iş var? İstanbul'u yaşayabileceği, korunduğu bir mekan olarak görüyor çünkü. Azerbaycanlı mafya lideri Ataşehir'de öldürüldü. AVMler'de Gürcü ve İranlılar çatıştı. Dün Sultangazi'de silahlı çatışma çıktı, garson hayatını kaybetti. Bunları siz görmüyor musunuz? Sırtını mafyaya dayarsan bunları göremezsin. Onurun varsa istifa edersin.