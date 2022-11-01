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Kılıçdaroğlu: THK'nın otelini kim alırsa, burnundan fitil fitil getireceğim
Kılıçdaroğlu: THK'nın otelini kim alırsa, burnundan fitil fitil getireceğim
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "THK kayyumlar tarafından yönetiliyor biliyorsunuz. Laleli'de otelleri var bunu ele geçirmek istiyorlar. O oteli kim alırsa burnundan... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T13:46+0300
2022-11-01T14:25+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, tbmm, chp
kemal kılıçdaroğlu, tbmm, chp

Kılıçdaroğlu: THK'nın otelini kim alırsa, burnundan fitil fitil getireceğim

13:46 01.11.2022 (güncellendi: 14:25 01.11.2022)
© AAKılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "THK kayyumlar tarafından yönetiliyor biliyorsunuz. Laleli'de otelleri var bunu ele geçirmek istiyorlar. O oteli kim alırsa burnundan fitil fitil getireceğim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
THK kayyumlar tarafından yönetiliyor biliyorsunuz. Laleli'de otelleri var bunu ele geçirmek istiyorlar. O oteli kim alırsa burnundan fitil fitil getireceğim.
Yeraltı suç örgütleri Türkiye'de at koşturuyor.
Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız dedik. Vizyon dediğin budur işte. Demokrasi. Toplumsal barışı sağlayacağız. Bugün Türkiye'de yer altı suç örgütleri at koşturuyorlar.
Gerçek milliyetçi biziz.
Sayıştay denetim yapacak, Sayıştay raporunu makaslıyorlar, planlama teşkilatını kapattılar.
Ekosistem nedir diye sorsalar bilmezler.
Temel bir soru soracağım. Saray hükümeti kime çalışıyor?
Saray cumhuriyete düşman. Bunların tek dostu tefeciler.
Dün akşam uyuşturucu salgını ile alakalı bir video yayınladım. Başka ülkelerden gelen mafya pisliklerini anlattım. Kendi mafyamız yetmiyor gibi yabancı mafyayı ithal ettiler. Nasıl ettiler? Kara paralarını davet ettiler. Bir değil, birden fazla özel kanun çıkardılar. İspatla demiş fotoroman. Son birkaç ayda olanları hatırlayalım. Sırbistan'da kırmızı bülten ile aranan suç lideri İstanbul'da öldürüldü. İstanbul'da ne iş var? İstanbul'u yaşayabileceği, korunduğu bir mekan olarak görüyor çünkü. Azerbaycanlı mafya lideri Ataşehir'de öldürüldü. AVMler'de Gürcü ve İranlılar çatıştı. Dün Sultangazi'de silahlı çatışma çıktı, garson hayatını kaybetti. Bunları siz görmüyor musunuz? Sırtını mafyaya dayarsan bunları göremezsin. Onurun varsa istifa edersin.
Türkiye, Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor.
Çocuklarımızın sağlığını sattılar. hangi anne baba çocuğunun uyuşturucu müptelası olmasını ister? 10 yaşında bir çocuğun uyuşturucu kullanması ne demektir ya? Allah belanızı versin. Bir ülke kendi evlatlarına bunu nasıl yapar?
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