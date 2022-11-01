Kemerköy’de mahkeme kararına itiraz eden kaymakam 'Yaptıysak bir yanlış bundan ders çıkarırız' demiş

“Yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaata başladılar. Bugün de eylem devam etti ama kaza kaza devam ediyorlar. Noter aracılığıyla tespit yaptırdık. Elimizde tespit var. Bütün karara rağmen, saati saatine içeride ne yapıldığı ve nelerin devam ettiğine ilişkin tespitlerimizi yaptık hukuk savaşına devam ediyoruz. Dün karar uyulmamaya devam edince Kaymakam beyi makamında ziyaret ettik. Kaymakamın söylediği, ‘ben yetkiliyim, mahkeme karar versin eğer yaptıysak bir yanlışlık bundan ders çıkarırız’ diyor. Verilen kararın içeriği belli. Biz gereken cevapları mahkemelerde ibraz ediyoruz. Kendilerine, karar gereğince işlemleri durdurmanız gerekiyor diye söyledik. Dün bu karara itiraz ettiklerini söylediler ama itiraz ettiklerini biz sistemde görmemiştik. İtirazlar 2-3 içerisinde zaten karara bağlanır o yüzden karar sürecini bekleyin dedik. Neden acele ediyorsunuz? İtiraz sürecini beklemeleriyle bizlerin onlara maruz kalmaları arasında çok ciddi maddi ve manevi zararlar var. Bu itiraz sürecini en azından bekleyin dedik ama o talebimizin de kabul görmediğini bugün gördük.”