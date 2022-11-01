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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/kemerkoyde-mahkeme-kararina-itiraz-eden-kaymakam-yaptiysak-bir-yanlis-bundan-ders-cikaririz-demis-1062957461.html
Kemerköy’de mahkeme kararına itiraz eden kaymakam 'Yaptıysak bir yanlış bundan ders çıkarırız' demiş
Kemerköy’de mahkeme kararına itiraz eden kaymakam 'Yaptıysak bir yanlış bundan ders çıkarırız' demiş
Kemerköy’de Demirören’in kredi borcu nedeniyle Ziraat Bankası’na devredildikten sonra imara açılan yeşil alanda mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T22:55+0300
2022-11-01T22:58+0300
akşam postasi
ziraat bankası
avukat
demirören grubu
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Kemerköy’de, Demirören’in borcu karşılığında Ziraat Bankası’na devrolduktan sonra imara açılan yeşil alan için yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makineleri çalışmaya devam etti.Son durumu Radyo Sputnik’te Akşam Postası’na anlatan Avukat Aslı Erdem, “Karara itiraz eden Kaymakam beyi makamında ziyaret ettik. ‘Ben yetkiliyim, yürütmeyi durdurma kararına itiraz ettik. Mahkeme karar versin eğer yaptıysak bir yanlışlık bundan ders çıkarırız’ dedi” ifadesini kullandı.İtirazın sonuçlanması beklenmediAvukat Aslı Erdem, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221031/kemerkoyde-yesil-alana-kepce-mahkeme-dur-dedi-ama-ambulans-bile-iceri-giremedi-1062912199.html
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feedback.tr@sputniknews.com
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ziraat bankası, avukat, demirören grubu
ziraat bankası, avukat, demirören grubu

Kemerköy’de mahkeme kararına itiraz eden kaymakam 'Yaptıysak bir yanlış bundan ders çıkarırız' demiş

22:55 01.11.2022 (güncellendi: 22:58 01.11.2022)
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Kemerköy’de Demirören’in kredi borcu nedeniyle Ziraat Bankası’na devredildikten sonra imara açılan yeşil alanda mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışma devam etti. Konuya ilişkin konuşan Avukat Erdem, karara itiraz eden kaymakamın "Mahkeme karar versin eğer yaptıysak bir yanlışlık bundan ders çıkarırız" dediğini söyledi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Kemerköy’de, Demirören’in borcu karşılığında Ziraat Bankası’na devrolduktan sonra imara açılan yeşil alan için yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makineleri çalışmaya devam etti.
Son durumu Radyo Sputnik’te Akşam Postası’na anlatan Avukat Aslı Erdem, “Karara itiraz eden Kaymakam beyi makamında ziyaret ettik. ‘Ben yetkiliyim, yürütmeyi durdurma kararına itiraz ettik. Mahkeme karar versin eğer yaptıysak bir yanlışlık bundan ders çıkarırız’ dedi” ifadesini kullandı.
İtirazın sonuçlanması beklenmedi
Avukat Aslı Erdem, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaata başladılar. Bugün de eylem devam etti ama kaza kaza devam ediyorlar. Noter aracılığıyla tespit yaptırdık. Elimizde tespit var. Bütün karara rağmen, saati saatine içeride ne yapıldığı ve nelerin devam ettiğine ilişkin tespitlerimizi yaptık hukuk savaşına devam ediyoruz. Dün karar uyulmamaya devam edince Kaymakam beyi makamında ziyaret ettik. Kaymakamın söylediği, ‘ben yetkiliyim, mahkeme karar versin eğer yaptıysak bir yanlışlık bundan ders çıkarırız’ diyor. Verilen kararın içeriği belli. Biz gereken cevapları mahkemelerde ibraz ediyoruz. Kendilerine, karar gereğince işlemleri durdurmanız gerekiyor diye söyledik. Dün bu karara itiraz ettiklerini söylediler ama itiraz ettiklerini biz sistemde görmemiştik. İtirazlar 2-3 içerisinde zaten karara bağlanır o yüzden karar sürecini bekleyin dedik. Neden acele ediyorsunuz? İtiraz sürecini beklemeleriyle bizlerin onlara maruz kalmaları arasında çok ciddi maddi ve manevi zararlar var. Bu itiraz sürecini en azından bekleyin dedik ama o talebimizin de kabul görmediğini bugün gördük.”
Kemerköy’de yeşil alana kepçe: Mahkeme ‘dur’ dedi ama ambulans bile içeri giremedi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
AKŞAM POSTASI
Kemerköy’de yeşil alana kepçe: Mahkeme ‘dur’ dedi ama ambulans bile içeri giremedi
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