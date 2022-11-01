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https://sputniknews.com.tr/20221101/kazdaglarinda-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1062941615.html
Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T15:27+0300
2022-11-01T15:33+0300
kaz dağları
orman yangını
türkiye
kontrol
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Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Mehmetalan ile Ortaoba mahalleleri Üçtaş mevkisi civarında üç farklı noktada orman yangını çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için çalışma başlattı. Alevlere ilk müdahale havadan helikopterlerle yapıldı.Yangın bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale etti.Bölgeye ayrıca 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.Ekipler, çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı.Yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220703/kazdaglari-eteklerinde-yangin-karadan-ve-havadan-mudahaleyle-sonduruldu-1058264225.html
kaz dağları
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kaz dağları, orman yangını, kontrol
kaz dağları, orman yangını, kontrol

Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

15:27 01.11.2022 (güncellendi: 15:33 01.11.2022)
© AAKazdağları'nda çıkan orman yangını
Kazdağları'nda çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Mehmetalan ile Ortaoba mahalleleri Üçtaş mevkisi civarında üç farklı noktada orman yangını çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için çalışma başlattı. Alevlere ilk müdahale havadan helikopterlerle yapıldı.
Yangın bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale etti.
Bölgeye ayrıca 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.
Ekipler, çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışması sürüyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın Kazdağı Milli Parkı'na sirayet etmeden karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
TÜRKİYE
Kazdağları eteklerinde yangın: Karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü
3 Temmuz, 23:34
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