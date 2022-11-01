https://sputniknews.com.tr/20221101/kazdaglarinda-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1062941615.html

Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T15:27+0300

2022-11-01T15:27+0300

2022-11-01T15:33+0300

kaz dağları

orman yangını

türkiye

kontrol

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Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Mehmetalan ile Ortaoba mahalleleri Üçtaş mevkisi civarında üç farklı noktada orman yangını çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için çalışma başlattı. Alevlere ilk müdahale havadan helikopterlerle yapıldı.Yangın bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale etti.Bölgeye ayrıca 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.Ekipler, çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı.Yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışması sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220703/kazdaglari-eteklerinde-yangin-karadan-ve-havadan-mudahaleyle-sonduruldu-1058264225.html

kaz dağları

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