Kahvaltıda 'serpme' yerine 'seçme' dönemi başlıyor

Restoranlarda artık 'serpme' kahvaltı dönemi bitiyor. Serpme kahvaltının yarısının çöpe gittiğini söyleyen restoran sahipleri artık 'seçmeli' kahvaltı dönemine... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ülke genelinde yıllık serpme kahvaltı nedeniyle 100 milyar liralık israf yaşandığını ve ürünlerin yarısının çöpe gittiğini belirterek, "(Bunu önlemek için) Serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık." dedi.Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yapılan bir araştırmada son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken, serpme kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ve ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiği açıklanmıştı.Türkiye'de hane tüketiminden tedarik zincirlerine kadar toplam 18 milyon ton gıdanın israf olduğunu aktaran Bingöl, bunun maddi kaybının on milyarlarca lirayı bulduğunu bildirdi.Bingöl, "İsrafın 100 milyar liralık kısmının serpme kahvaltıdan kaynaklandığı biliniyor. Bu her açıdan çok sıkıntılı bir durum. Bunu önlemenin yolu neydi? Bunu bir memleket meselesi olarak gördük. Hem memleketin hem de işletmelerin bereketini kaçırıyordu. Artık serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık." diye konuştu.Türkiye'de 300 bin restoran ve lokanta bulunduğunu aktaran Bingöl, bunların 100 bininin açık büfe kahvaltı verdiğini tahmin ettiklerini ve her işletmede ortalama 20-30 masa bulunduğunu söyledi.'Serpme kahvaltıda ürünlerin yüzde 50'si çöpe gidiyor'Ramazan Bingöl, serpme kahvaltıda gelen kişi sayısı kadar kahvaltı verildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hiçbir şey çöpe gitmiyor, tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor'TÜRES Genel Başkanı Bingöl, serpme kahvaltıda ürünlerin yüzde 50'sinin israf olduğunu, seçmeli uygulamaya geçtikten sonra bu rakamın neredeyse sıfıra indiğini, "israfa dur" denildiğini söyledi."Seçme kahvaltı" olarak başlattıkları uygulamada müşterinin sadece seçtiği ürünü sipariş ettiğini ve onun ücretini ödediğini anlatan Bingöl, "Neyi yemek istiyorsanız onu istiyor, onu yiyorsunuz ve onun parasını ödüyorsunuz. Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor." diye konuştu.Bingöl, gıdada israfı önlemenin önemine işaret ederek, "Bu milli bir mesele. Dünyada ciddi bir kıtlık ve gıda sorunu yaşanıyor. Böyle bir şeyde sadece restoran kendi para kazansın diye insanların yemediği şeyden para kazanmak ve israf etmek doğru değil. Bu vicdani bir mesele." ifadelerini kullandı.'Müşteri de restoran da memleketimiz de kazanacak'"Serpme kahvaltı" yerine "seçme kahvaltı" uygulamasına dönüş için başta üyeleri olmak üzere Türkiye'de genelindeki tüm restoran ve lokantalara çağrı yapan Bingöl, "Bunu önce basın yoluyla insanlara anlatıyoruz. Sektörümüzde birçok kişi seçme kahvaltıya dönmeye başladı. Bütün meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Bunun kimseye zararı yok." dedi.Bingöl, müşterinin yemediği şeyin ücretini ödemeyeceğini ve milyarlarca liralık israfı önleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

