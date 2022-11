https://sputniknews.com.tr/20221101/ito-baskanligina-aday-olan-murat-kalsin-odanin-yeni-bir-doneme-ihtiyaci-var-1062948800.html

İTO başkanlığına aday olan Murat Kalsın: Odanın yeni bir döneme ihtiyacı var

İTO başkanlığına aday olan Murat Kalsın: Odanın yeni bir döneme ihtiyacı var

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 9 Kasım’da seçime gidiyor. 700 bine yakın üyesiyle en büyük ticaret odalarından biri İTO’nun başkanlığına GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın adaylığını açıkladı. Bir basın toplantısıyla projelerini açıklayan Kalsın, İTO’nun ‘yeni bir döneme’ ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.‘Seçimler ülkemizin 2023 yolculuğuna denk geliyor’Yeni küresel ekonomik düzenin belirlendiği bu dönemde, Türkiye’nin küresel ticaretin merkezi haline gelmesinde İTO’ya önemli görevler düştüğü belirten Murat Kalsın, “İTO seçimleri, ülkemizin 2023 Türkiye’sindeki yolculuğuna denk geliyor. İşte bu nedenle odamıza her zaman olduğundan daha kıymetli bir görev veriyor. Biz, adalet, liyakat ve istişare ile İTO’yu yönetmeye ve güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye hedefi için milletimize ve İstanbul iş dünyasına güç katabilmek için İTO yönetimine talip olduk” dedi ve ekledi:Yaptıkları çalışmalarda sivil toplum ve iş dünyası ile istişarelerde bulunduğu belirten Murat Kalsın, “İTO’yu ekonomimizin en güvenilir çatısı olarak yapılandırmak, ticarette yeni bir başarı hikayesi yazmaya adayız. Bunun için üçlü bir yol haritamız var” dedi. Projeleri, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lere odakladıklarını aktaran Kalsın, bunun için yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. İTO üyelerinin kurumsal altyapısını güçlendireceklerini, böylece küresel pazarlarla buluşturacaklarını açıkladı. Aynı zamanda, KOBİ’lere finansal desteklerle ilgili bilgi alabilecekleri bir merkez kuracaklarını belirtti.‘Sivil toplumun başarısı her üyesinin ortak sesi, ortak çözüm arayışı ve ortak gücü olmaktan geçer’İstanbul’un Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini oluşturduğunu belirten Kalsın, hayata geçirilecek projelerle İstanbul’u ticaretin merkezi haline getireceklerini belirtti. Bunun ancak ‘Güçlü bir Meclis, Güçlü bir Yönetim’ ile başarılabileceğine dikkat çeken Kalsın, “Türkiye’deki tüm oda ve borsalar demokratik kurumlardır. Sivil toplumun başarısı her üyesinin ortak sesi, ortak çözüm arayışı ve ortak gücü olmaktan geçer” dedi.İhracatın önemine dikkat çeken Kalsın “Ama arzu ettiğimiz hedeflere klasik yöntemlerle ulaşmak zor. Üretim ekonomisine dönmezseniz, kapasitenizi artırmazsanız ihracatı da katlayamazsınız. Diyelim ki, 500 işçi çalıştıran benim sanayicim 5 milyon dolar ihracat yapıyor. Bunu 50 milyon dolara çıkarması için kapasitesini 2-3 misline çıkarması gerekiyor. Bunun için kaynak lazım, yerel kaynaklar yetersiz. Bunun için ortak yatırım lazım. Ya kendi aramızda kümeleneceğiz ya dışarıdan yabancı yatırımcı getireceğiz ya da ucuz finansman kaynaklarına ulaşacağız. Biz üretim kapasitesini artırdığımız zaman ihracat da artacaktır” dedi ve enerji üretiminin etkisini vurguladı. Kalsın “İthalata dayalı ihracat da çok doğru değil. Kendi hammaddemizi üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hem yabancı yatırımcıyı çekerken hem de içimizdeki büyük ölçekli şirketleri yatırıma teşvik etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

