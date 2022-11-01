https://sputniknews.com.tr/20221101/italyada-50den-fazla-kisinin-katildigi-izinsiz-partiler-suc-sayilacak-1062951537.html

İtalya'da 50'den fazla kişinin katıldığı 'izinsiz partiler' suç sayılacak

İtalya'da 50'den fazla kişinin katıldığı 'izinsiz partiler' suç sayılacak

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı hükümet, kamu düzeni veya güvenliği için "tehlikeli" olacağı iddiasıyla 50'den fazla kişinin... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T19:36+0300

2022-11-01T19:36+0300

2022-11-01T19:38+0300

dünya

italya

parti

giorgia meloni

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BBC'de yer alan habere göre, söz konusu partileri suç sayacak yasa hamlesi, hafta sonu Modena kentinde bir depoda İtalya'dan ve yurt dışından 1000'den fazla kişinin katıldığı Cadılar Bayramı partisinin ardından geldi.Parti, gürültü ve bölgedeki trafiği olumsuz etkilediği şikayetleri üzerine yasaklanmıştı.Yasa çerçevesinde 50'den fazla kişiyi kapsayan izinsiz "tehlikeli partilerin" organizatörleri 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek ve telefonları dinlenebilecek.Başbakan Meloni, yasanın, insanlara zarar gelmesini önlemeyi amaçladığını ve Avrupa'nın başka yerlerinde de benzer düzenlemelerin olduğunu savundu.Meloni'nin selefi olan ulusal birlik hükümeti, 2021 yılında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan büyük bir partinin ardından yasayı değiştirmek için çalışmalara başlamıştı.Ancak aşırı sağcı yeni hükümet, büyük para cezaları ve ses sistemlerine el konulması da dahil olmak üzere daha sert kararlar aldı.Hükümete Modena'daki partiyi yasaklarken, eski diktatör Benito Mussolini'nin 2 bin destekçisinin hafta sonu Predappio'da düzenlediği "faşist yürüyüşü" görmezden geldiği eleştirileri yöneltildi.İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, yürüyüşün kamu düzenine zarar vermediğini ve yıllardır devam ettiğini, iki olayın "tamamen farklı şeyler" olduğunu savundu.

https://sputniknews.com.tr/20221101/italyanin-post-fasist-basbakani-nazi-kol-bandiyla-poz-vermis-milletvekilini-bakan-yardimcisi-yapti-1062949329.html

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