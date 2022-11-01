https://sputniknews.com.tr/20221101/istanbuldaki-yogun-sis-gorus-mesafesi-dustu-arabali-vapur-seferleri-yapilamiyor-1062924085.html
İstanbul'da yoğun sis: Görüş mesafesi düştü, arabalı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da yoğun sis: Görüş mesafesi düştü, arabalı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehrin genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T08:04+0300
2022-11-01T08:04+0300
2022-11-01T08:44+0300
türkiye
istanbul
istanbul boğazı
sis
görüş mesafesi
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Sisten ötürü görüş mesafesi oldukça düşerken, trafiğe çıkan sürücüler de azami dikkat göstererek ilerledi. Yoğun sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı öğrenildi.
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istanbul, istanbul boğazı, sis, görüş mesafesi
istanbul, istanbul boğazı, sis, görüş mesafesi
İstanbul'da yoğun sis: Görüş mesafesi düştü, arabalı vapur seferleri yapılamıyor
08:04 01.11.2022 (güncellendi: 08:44 01.11.2022) Abone ol
İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehrin genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sisten ötürü görüş mesafesi oldukça düşerken, trafiğe çıkan sürücüler de azami dikkat göstererek ilerledi.
Yoğun sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı öğrenildi.