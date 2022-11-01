Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221101/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-tek-yonlu-acildi-1062938393.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T14:29+0300
2022-11-01T14:29+0300
türkiye
sis
istanbul boğazı
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062938250_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0ea5ce9bc83d9d635ba70f49b496ae37.jpg
İstanbul'da geceden itibaren görülen sis nedeniyle saat 01.40'da çift taraflı askıya alınan gemi trafiği kısmen normale döndü.Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 13.30 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/istanbuldaki-yogun-sis-gorus-mesafesi-dustu-arabali-vapur-seferleri-yapilamiyor-1062924085.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062938250_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_ad59f167074fc76c280847998c65cccf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sis, istanbul boğazı, trafik
sis, istanbul boğazı, trafik

İstanbul Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı

14:29 01.11.2022
© AAİstanbul Boğazı, köprü
İstanbul Boğazı, köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı.
İstanbul'da geceden itibaren görülen sis nedeniyle saat 01.40'da çift taraflı askıya alınan gemi trafiği kısmen normale döndü.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 13.30 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığını bildirdi.
İstanbul- Sis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da yoğun sis: Görüş mesafesi düştü, arabalı vapur seferleri yapılamıyor
08:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала