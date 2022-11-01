https://sputniknews.com.tr/20221101/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-tek-yonlu-acildi-1062938393.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T14:29+0300
2022-11-01T14:29+0300
2022-11-01T14:29+0300
türkiye
sis
istanbul boğazı
trafik
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İstanbul'da geceden itibaren görülen sis nedeniyle saat 01.40'da çift taraflı askıya alınan gemi trafiği kısmen normale döndü.Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 13.30 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/istanbuldaki-yogun-sis-gorus-mesafesi-dustu-arabali-vapur-seferleri-yapilamiyor-1062924085.html
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sis, istanbul boğazı, trafik
sis, istanbul boğazı, trafik
İstanbul Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
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Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı.
İstanbul'da geceden itibaren görülen sis nedeniyle saat 01.40'da çift taraflı askıya alınan gemi trafiği kısmen normale döndü.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 13.30 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığını bildirdi.