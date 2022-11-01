https://sputniknews.com.tr/20221101/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-tek-yonlu-acildi-1062938393.html

İstanbul Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı

Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T14:29+0300

2022-11-01T14:29+0300

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türkiye

sis

istanbul boğazı

trafik

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İstanbul'da geceden itibaren görülen sis nedeniyle saat 01.40'da çift taraflı askıya alınan gemi trafiği kısmen normale döndü.Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 13.30 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığını bildirdi.

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sis, istanbul boğazı, trafik