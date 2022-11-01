İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu eleştirisi: 'Hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor'

"Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan, çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi, yakını bile. Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı."