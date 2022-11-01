Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına yanıt: 'Ana muhalefet liderine yakışmaz'
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221101/ilber-ortaylidan-gulseren-budayicioglu-elestirisi-hasta-dosyalariyla-senaryo-yaziyor-1062926251.html
İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu eleştirisi: 'Hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor'
İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu eleştirisi: 'Hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor'
Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir YouTube yayınında, isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştirdi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T10:13+0300
2022-11-01T10:13+0300
yaşam
ilber ortaylı
profesör
psikolog
psikiyatri
gülseren budayıcıoğlu
dizi
senaryo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057352327_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_565008fedaa18f2299ec3f01e67cc834.jpg
Prof. Dr. İlber Ortaylı, isim vermeden Budayıcıoğlu’nu eleştirdi. Ortaylı Youtube'da, Kafatv'nin yayınına konuk oldu ve Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden esinlenerek yazdığı senaryolara gönderme yaparak, "Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor” dedi.İlber Ortaylı'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20220924/ilber-ortayli-ataturkun-hastaligindan-bahsetti-benim-anladigim-teshisler-de-yanlis-1061582604.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057352327_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_93c9fda9f41d274839f6024fc2a77a6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilber ortaylı, profesör, psikolog, psikiyatri, gülseren budayıcıoğlu, dizi, senaryo
ilber ortaylı, profesör, psikolog, psikiyatri, gülseren budayıcıoğlu, dizi, senaryo

İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu eleştirisi: 'Hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor'

10:13 01.11.2022
© İHAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir YouTube yayınında, isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştirdi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, isim vermeden Budayıcıoğlu’nu eleştirdi. Ortaylı Youtube'da, Kafatv'nin yayınına konuk oldu ve Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden esinlenerek yazdığı senaryolara gönderme yaparak, "Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor” dedi.
İlber Ortaylı'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:

"Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan, çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi, yakını bile. Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı."

İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
TÜRKİYE
İlber Ortaylı, Atatürk'ün hastalığından bahsetti: Benim anladığım, teşhisler de yanlış
24 Eylül, 14:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала