https://sputniknews.com.tr/20221101/ilber-ortaylidan-gulseren-budayicioglu-elestirisi-hasta-dosyalariyla-senaryo-yaziyor-1062926251.html
İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu eleştirisi: 'Hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor'
İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu eleştirisi: 'Hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor'
Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir YouTube yayınında, isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştirdi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T10:13+0300
2022-11-01T10:13+0300
2022-11-01T10:13+0300
yaşam
ilber ortaylı
profesör
psikolog
psikiyatri
gülseren budayıcıoğlu
dizi
senaryo
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, isim vermeden Budayıcıoğlu’nu eleştirdi. Ortaylı Youtube'da, Kafatv'nin yayınına konuk oldu ve Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden esinlenerek yazdığı senaryolara gönderme yaparak, "Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor” dedi.İlber Ortaylı'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20220924/ilber-ortayli-ataturkun-hastaligindan-bahsetti-benim-anladigim-teshisler-de-yanlis-1061582604.html
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ilber ortaylı, profesör, psikolog, psikiyatri, gülseren budayıcıoğlu, dizi, senaryo
ilber ortaylı, profesör, psikolog, psikiyatri, gülseren budayıcıoğlu, dizi, senaryo
İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu eleştirisi: 'Hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor'
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir YouTube yayınında, isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştirdi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, isim vermeden Budayıcıoğlu’nu eleştirdi. Ortaylı Youtube'da, Kafatv'nin yayınına konuk oldu ve Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden esinlenerek yazdığı senaryolara gönderme yaparak, "Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor” dedi.
İlber Ortaylı'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:
"Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan, çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi, yakını bile. Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı."