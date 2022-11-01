https://sputniknews.com.tr/20221101/icisleri-bakanligi-ile-yok-arasinda-muhtar-akademisi-ve-ozel-guvenlik-egitimi-protokolu-imzalandi-1062947403.html

İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında Muhtar Akademisi ve özel güvenlik eğitimi protokolü imzalandı

İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında Muhtar Akademisi ve özel güvenlik eğitimi protokolü imzalandı

İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla Muhtar Akademisi ile özel güvenlik eğitim programları... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T18:09+0300

2022-11-01T18:09+0300

2022-11-01T18:17+0300

yök

türkiye

muhtar akademisi

erol özvar

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İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında, Muhtar Akademisi ve özel güvenlik eğitimi protokolü imzalandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YÖK Beyaz Salon'da düzenlenen imza töreninde, muhtar ve özel güvenliklerin eğitimi konusundaki protokollerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Muhtar Akademisi konusundaki protokol kapsamında, 81 ildeki tüm devlet üniversitelerinde 50 bin 376 muhtara, kırsal ve kentsel olmak üzere 28 başlıkta eğitim verileceğini söyleyen Soylu, bunlar arasında Türk idari yapısı, anayasa ve insan hakları, resmi yazışma usul ve esasları, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele, kamu kurumlarıyla ilişkiler, afet ve acil durum eğitimi gibi konular olduğunu belirtti.Soylu, bugüne kadar muhtarlık sistemine katkı sağlayan birçok adım attıklarına işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, muhtarlarımız artık sadece ikametgah veren, mühür basan, belirli birkaç görevi yapan, klasik olarak tanımlanmış o görevlerin çerçevesi içinde kalan bir noktada değildir" dedi.Bakan Soylu, muhtarların, afetle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, kaçak göçle mücadeleden metruk binalara, kadına yönelik şiddetle mücadeleden çocukların okullaşmasına kadar tüm meselelerde etkin ve etkili olan kaideli devletin en önemli organlarından biri olduğunu vurguladı.Muhtar Akademisi protokolü kapsamında üniversitelerde verilecek temel eğitimlerin bu vizyona ciddi katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Soylu, emeği geçenlere teşekkür etti.Soylu, özel güvenliklere yönelik eğitimlerle ilgili iş birliğinin de önemine işaret ederek, "Özel güvenlik sektörü, bugün itibarıyla 1627 özel güvenlik şirketi, 499 özel güvenlik eğitim kurumu, 79 alarm izleme merkezi, özel güvenlik izni almış 98 bin yerdeki 756 bin özel güvenlik çalışanıyla ciddi bir kapasite barındıran ve her geçen gün daha da büyüyen bir sektör" bilgisini paylaştı.Bugüne kadar özel güvenliklere hizmet kalitesini artıran eğitimler verildiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:'Öğrenime devam edenler ile yeni açılacak okulların akredite edilmesi sağlanacak'Bakan Soylu, bu protokol çerçevesinde oluşturulacak komisyon tarafından özel güvenlik eğitiminde uygulanan ders müfredatı ile eğitim içeriklerinin yeni mevzuata uygunlukları ve güncelliğinin kontrol edileceğini belirterek, şunları kaydetti:Destekleri için YÖK ile Ankara Üniversitesine teşekkür eden ve protokollerin hayırlı olmasını dileyen Soylu, "Yarın da mülki idare amirlerimizle ilgili yine bir eğitim protokolü imzalayacağız" dedi.'Muhtarlarımızın eğitimine yönelik önemli bir adım atmış olacağız'YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar da iki protokol ile yükseköğretim kurumlarının yerel yönetimlere ve özel güvenlik sektörüne sundukları hizmetlerin daha sistematik olacağını ve çeşitleneceğini ifade etti.Protokollerden ilkinin, yerel yönetimlerin temel unsurlarından muhtarların daha verimli ve nitelikli hizmet vermeleri, doğru iletişim kullanımı ile kişi odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdürmelerine yönelik bir akademi olarak planlandığını belirten Özvar, ikincisinin ise dünyada ve Türkiye'de giderek artan bir ihtiyaç olan özel güvenlik sektörüne ilişkin standartlaştırılmış ve yetkin bir eğitim programı verebilmek amacıyla düzenlenecek sertifika programı olduğunu anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halka yakın ve etki düzeyi genel idarelere göre yüksek muhtarlara bilhassa önem vererek demokrasinin tabanı ve tavanı arasındaki farkı azaltmak adına "muhtar buluşmaları" ile önemli adımlar attığına işaret eden Özvar, "Bu adımın bir devamı olarak bizler de bugün mahalle mahalle, köy köy, toplum ve siyaset arasında önemli bir köprü olan muhtarlarımız için başlatacağımız akademi ile muhtarlarımızın eğitimine yönelik önemli bir adım atmış olacağız" dedi.Özvar, protokol ile muhtarlara, uzman öğretim elemanları tarafından verilecek eğitim ve seminerlerin İçişleri Bakanlığı ve YÖK arasında oluşturulan komisyonun 6 aylık çalışması sonucu belirlendiğini kaydetti.'Eğitim sonunda katılımcılara yükseköğretim kurumları tarafından sertifika verilecek'Muhtar Akademisi kapsamında muhtarlara 81 ildeki yükseköğretim kurumları kampüslerinde ikişer haftalık eğitim programı uygulanacağını söyleyen Erol Özvar, şu bilgileri paylaştı:Özvar, Muhtar Akademisi'ni sadece ders anlatılan bir öğretim biçimiyle sınırlı görmediklerini, akademinin hem öğretim elemanlarının sahadan gelen bilgileri birinci elden dinlemeleri hem de muhtarların birbirlerinden öğrenmeleri için oldukça önemli bir fırsat sunacağını vurguladı.Özel güvenlik programlarının içerikleri güncellenecekErol Özvar, ikinci protokolün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile imzalanan, özel güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu personel yetiştirilmesine yönelik olarak sağlanacak özel güvenlik eğitimi programı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve YÖK Başkanı Özvar, "Muhtar Akademisi Protokolü" ve özel güvenlik eğitimlerini kapsayan "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

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