https://sputniknews.com.tr/20221101/ibb-ile-hak-is-ve-turk-is-arasinda-toplu-is-sozlesmeleri-ve-ek-protokolleri-imzalandi-1062959574.html

İBB ile HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasında toplu iş sözleşmeleri ve ek protokolleri imzalandı

İBB ile HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasında toplu iş sözleşmeleri ve ek protokolleri imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasında kurumda ve iştirak şirketlerinde çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T23:18+0300

2022-11-01T23:18+0300

2022-11-01T23:20+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

türk-iş

ergün atalay

hak-iş

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Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ilk önce HAK-İŞ, sonra da TÜRK-İŞ ile toplu iş sözleşmeleri imza töreni yapıldı.Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşitlik ilkesinin temelden başlayıp düzeltme konusunda yoğun çaba gösterilmesinin şart olduğunu söyledi.Sosyal adalet kavramı içinde sendikaların önemli bir yer tuttuğunu belirten İmamoğlu, sendikalaşma hareketlerine her zaman çok değer verdiğini, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, taraf olmadan mevcut endüstriyel ilişkilerin en çağdaş biçimde yürütülmesi ve yöneltilmesi hususunda 8.5 yılı aşkın kamu hizmetinde bulunan bir belediye başkanı olarak çok özenli davrandığını kaydetti.Adil olmaya, hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkını çiğnetmeden süreç yönetmeye gayret ettiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:İmamoğlu, toplu iş sözleşmesi yetki davası devam eden yaklaşık 15 bin çalışanın da mağdur olmaması için gereken hassasiyetin gösterildiğini anlattı.'Elde ettiğimiz rakamlar kuşkusuz bizim ihtiyaçlarımızın tamamını karşılamıyor'HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da toplantının üç ayrı ayağı bulunduğunu belirterek, bunların sırasıyla toplu iş sözleşmesi imzalanamayan avans uygulaması yapılan çalışanlar, toplu iş sözleşmeleri geçmişte imzalanmış ama ekonomik yönden sıkıntıları olduğu için iyileştirme yapılan çalışanlar ile toplu iş sözleşmesi yapılan 47 bin çalışan olduğunu dile getirdi.HAK-İŞ'in en geniş örgütlendiği kurumun İBB olduğunu belirten Arslan, "HAK-İŞ olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki faaliyetlerimizi baştan itibaren denge içerisinde sürdürmeye çalıştık. Sayın Başkanla görüştüğümüzde, zaman zaman taleplerimizi de ifade ettiğimizde gördük ki karşılıklı konuşarak, müzakere ederek, o bizim sihirli sözcüğümüz olan 'sosyal diyalog' mekanizmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürerek, işleterek bence başarılı olmak mümkün" ifadelerini kullandı.Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Arslan, şunları kaydetti:''Örgütlülük olmadan hiçbir iş olmaz'TÜRK-İŞ olarak 70'nci kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını kaydeden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise sendikal örgütlenmenin önemini vurguladı.TÜRK-İŞ'in 1,3 milyon resmi üyesi olduğunu dile getiren Atalay, "Bu ülkede örgütlülük yüzde 14. Şu anda 18 milyon çalışanın olduğu bir ülkede, yüzde 14 örgütlüyüz. 200 bin küsur civarında DİSK'in üyesi var. 700 bin civarında HAK-İŞ'in üyesi var. İktidarına da muhalefetine de sesleniyorum. Çıkın da topluma deyin ki, 'Örgütlenin.' Nereye örgütleniyorsa, örgütlensin. Kime itimat ediyorsa, kime güveniyorsa, oraya gitsin. Çünkü, örgütlülük olmadan hiçbir iş olmaz" diye konuştu.Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20220923/buca-belediyesinde-toplu-is-sozlesmesi-asgari-ucret-11-bin-500-tl-oldu-1061553221.html

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ekrem imamoğlu, türk-iş, ergün atalay, hak-iş