İBB ile HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasında toplu iş sözleşmeleri ve ek protokolleri imzalandı
23:18 01.11.2022 (güncellendi: 23:20 01.11.2022)
© İBB/ONUR GUNALİBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
© İBB/ONUR GUNAL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasında kurumda ve iştirak şirketlerinde çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokolleri imzalandı.
Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ilk önce HAK-İŞ, sonra da TÜRK-İŞ ile toplu iş sözleşmeleri imza töreni yapıldı.
Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşitlik ilkesinin temelden başlayıp düzeltme konusunda yoğun çaba gösterilmesinin şart olduğunu söyledi.
Sosyal adalet kavramı içinde sendikaların önemli bir yer tuttuğunu belirten İmamoğlu, sendikalaşma hareketlerine her zaman çok değer verdiğini, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, taraf olmadan mevcut endüstriyel ilişkilerin en çağdaş biçimde yürütülmesi ve yöneltilmesi hususunda 8.5 yılı aşkın kamu hizmetinde bulunan bir belediye başkanı olarak çok özenli davrandığını kaydetti.
Adil olmaya, hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkını çiğnetmeden süreç yönetmeye gayret ettiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Sendikalarla ortak akıl geliştirmeyi ve örnek çözümler üretmeyi önemsiyoruz. İBB işçilerinin yüzde 92'si toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışıyor. İBB, çalışma hayatındaki 20 işkolundan 13'ünü bünyesinde barındıran çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyonda çalışma ilişkileri, 14 yetkili sendikayla 38 toplu iş sözleşmesiyle yönetiliyor. 3.5 yılda 39 toplu iş sözleşmesi ve 65 ek protokol, karşılıklı iş birliği içerisinde hayata geçirildi. Bu, 39 toplu iş sözleşmesinin 21'i ilk defa bizim dönemimizde örgütlenen iş yerleriyle imzalandı. Tüm çalışanların yüzde 57'ye yakını ilk defa bizim dönemimizde toplu iş sözleşmesinden yararlanma şansına sahip oldu. 2022 yılı içerisinde sendikalarla yaklaşık 50 bin çalışanı ilgilendiren 13 toplu iş sözleşmesi ve 42 ek protokol imzaladık. Kur artışından ve ülkenin genel ekonomik zorluklarından etkilenen çalışanlara destek olmak için ücret yönetimi 6 aylık artışlar olacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu iki konuda da sendikalarla el sıkışarak ilerlendi ve ek protokoller imzalandı."
İmamoğlu, toplu iş sözleşmesi yetki davası devam eden yaklaşık 15 bin çalışanın da mağdur olmaması için gereken hassasiyetin gösterildiğini anlattı.
'Elde ettiğimiz rakamlar kuşkusuz bizim ihtiyaçlarımızın tamamını karşılamıyor'
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da toplantının üç ayrı ayağı bulunduğunu belirterek, bunların sırasıyla toplu iş sözleşmesi imzalanamayan avans uygulaması yapılan çalışanlar, toplu iş sözleşmeleri geçmişte imzalanmış ama ekonomik yönden sıkıntıları olduğu için iyileştirme yapılan çalışanlar ile toplu iş sözleşmesi yapılan 47 bin çalışan olduğunu dile getirdi.
HAK-İŞ'in en geniş örgütlendiği kurumun İBB olduğunu belirten Arslan, "HAK-İŞ olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki faaliyetlerimizi baştan itibaren denge içerisinde sürdürmeye çalıştık. Sayın Başkanla görüştüğümüzde, zaman zaman taleplerimizi de ifade ettiğimizde gördük ki karşılıklı konuşarak, müzakere ederek, o bizim sihirli sözcüğümüz olan 'sosyal diyalog' mekanizmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürerek, işleterek bence başarılı olmak mümkün" ifadelerini kullandı.
Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Arslan, şunları kaydetti:
"Elde ettiğimiz rakamlar kuşkusuz bizim ihtiyaçlarımızın tamamını karşılamıyor. Kuşkusuz sorunlarımızı çözmeye yetmiyor. Bunca zorluk içerisinde belediyelerimizin, büyükşehir belediyemizin ve bağlı ortaklıklarımızın imkanlarının zorlanarak bu noktaya gelindiğini biliyorum ama arkadaşlar daha fazlasını bekliyorlar. Önümüzde yargı süreçleri tamamlanırsa inşallah İBB'ye bağlı şirketlerin toplu sözleşme müzakerelerinde belki bu eksik kalan tarafları tamamlayacağız. 2023'ün başında toplu sözleşmesi olan şirketlerimiz var. Bunlarla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. O toplu sözleşmelerle iyileşmelere devam edeceğiz."
© İBB/ONUR GUNALİBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
1/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
© İBB/ONUR GUNALİBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
2/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
© İBB/ONUR GUNALİBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
3/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
© İBB/ONUR GUNALİBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
4/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
© İBB/ONUR GUNALİBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
5/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
© İBB/ONUR GUNALİBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
6/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
© İBB/ONUR GUNALİBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
7/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
© İBB/ONUR GUNALİBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
8/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
1/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
2/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
3/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
4/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
5/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
6/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
7/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
8/8
© İBB/ONUR GUNAL
İBB, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikaları arasında, kurumda ve iştirak şirketlerinde emek veren çalışanlara yönelik toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller imzalandı.
''Örgütlülük olmadan hiçbir iş olmaz'
TÜRK-İŞ olarak 70'nci kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını kaydeden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise sendikal örgütlenmenin önemini vurguladı.
TÜRK-İŞ'in 1,3 milyon resmi üyesi olduğunu dile getiren Atalay, "Bu ülkede örgütlülük yüzde 14. Şu anda 18 milyon çalışanın olduğu bir ülkede, yüzde 14 örgütlüyüz. 200 bin küsur civarında DİSK'in üyesi var. 700 bin civarında HAK-İŞ'in üyesi var. İktidarına da muhalefetine de sesleniyorum. Çıkın da topluma deyin ki, 'Örgütlenin.' Nereye örgütleniyorsa, örgütlensin. Kime itimat ediyorsa, kime güveniyorsa, oraya gitsin. Çünkü, örgütlülük olmadan hiçbir iş olmaz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.