https://sputniknews.com.tr/20221101/hurriyet-ve-kanal-dnin-de-bulundugu-binalar-ziraat-bankasina-gecti-1062933278.html

Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu binalar Ziraat Bankası’na geçti

Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu binalar Ziraat Bankası’na geçti

Ziraat Bankası ile Demirören Medya arasında Bağcılar’da yer alan mülkler için protokol yapıldı. Böylece Demirören Grubu’na ait Hürriyet ve Kanal D’nin de... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T13:17+0300

2022-11-01T13:17+0300

2022-11-01T13:17+0300

türkiye

hürriyet

ziraat bankası

demirören holding

yıldırım demirören

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TELE1'de yer alan habere göre, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu.Ziraat GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Ziraat Bankası’nda bulunan Bağcılar’daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.Böylece Demirören Grubu’na ait Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu İstanbul-Bağcılar’daki binalar Ziraat Bankası’na geçti.

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hürriyet, ziraat bankası, demirören holding, yıldırım demirören