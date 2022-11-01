https://sputniknews.com.tr/20221101/hurriyet-ve-kanal-dnin-de-bulundugu-binalar-ziraat-bankasina-gecti-1062933278.html
Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu binalar Ziraat Bankası’na geçti
Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu binalar Ziraat Bankası’na geçti
Ziraat Bankası ile Demirören Medya arasında Bağcılar’da yer alan mülkler için protokol yapıldı. Böylece Demirören Grubu’na ait Hürriyet ve Kanal D’nin de... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T13:17+0300
2022-11-01T13:17+0300
2022-11-01T13:17+0300
türkiye
hürriyet
ziraat bankası
demirören holding
yıldırım demirören
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TELE1'de yer alan habere göre, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu.Ziraat GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Ziraat Bankası’nda bulunan Bağcılar’daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.Böylece Demirören Grubu’na ait Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu İstanbul-Bağcılar’daki binalar Ziraat Bankası’na geçti.
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hürriyet, ziraat bankası, demirören holding, yıldırım demirören
hürriyet, ziraat bankası, demirören holding, yıldırım demirören
Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu binalar Ziraat Bankası’na geçti
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Ziraat Bankası ile Demirören Medya arasında Bağcılar’da yer alan mülkler için protokol yapıldı. Böylece Demirören Grubu’na ait Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu İstanbul-Bağcılar’daki binalar Ziraat Bankası’na geçti.
TELE1'de yer alan habere göre, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu.
Ziraat GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Ziraat Bankası’nda bulunan Bağcılar’daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.
Böylece Demirören Grubu’na ait Hürriyet ve Kanal D’nin de bulunduğu İstanbul-Bağcılar’daki binalar Ziraat Bankası’na geçti.