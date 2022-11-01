https://sputniknews.com.tr/20221101/genc-tegmenden-inci-tanem-performansi-tarkan-cok-guzel-soylemissin-paylasimi-yapti-1062924530.html
Genç teğmenden 'İnci tanem' performansı: Tarkan, 'Çok güzel söylemişsin' paylaşımı yaptı
Genç teğmenden 'İnci tanem' performansı: Tarkan, 'Çok güzel söylemişsin' paylaşımı yaptı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde sahneye çıkarak Tarkan'ın 1997 yılında çıkardığı "İnci Tanem" isimli şarkısını... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T08:41+0300
2022-11-01T08:41+0300
2022-11-01T08:41+0300
yaşam
türkiye
jandarma
tarkan
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt, ünlü şarkıcı Tarkan'ın 1997 yılında yayınladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendirdi. Genç teğmenin performansı, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü ve sesi Tarkan'a benzetildi.'Megastar' Tarkan da sosyal medyada büyük ilgi gören videoya kayıtsız kalamadı ve 4,3 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından genç teğmenin performansını paylaşarak, "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı da saatler içinde 1,4 milyon görüntülenmeye ulaştı.
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türkiye, jandarma, tarkan
türkiye, jandarma, tarkan
Genç teğmenden 'İnci tanem' performansı: Tarkan, 'Çok güzel söylemişsin' paylaşımı yaptı
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde sahneye çıkarak Tarkan'ın 1997 yılında çıkardığı "İnci Tanem" isimli şarkısını seslendiren Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ün performansı Megastar'ın da dikkatini çekti. Tarkan, genç teğmenin performansı için "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık" dedi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt, ünlü şarkıcı Tarkan'ın 1997 yılında yayınladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendirdi. Genç teğmenin performansı, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü ve sesi Tarkan'a benzetildi.
'Megastar' Tarkan da sosyal medyada büyük ilgi gören videoya kayıtsız kalamadı ve 4,3 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından genç teğmenin performansını paylaşarak, "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.
Tarkan'ın paylaşımı da saatler içinde 1,4 milyon görüntülenmeye ulaştı.