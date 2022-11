Gazeteci Erdinç’ten TOGG yorumu: ‘Ortada bir çalışma var, açıklanan yerlilik oranı yüzde 51’

https://sputniknews.com.tr/20221101/gazeteci-erdincten-togg-yorumu-ortada-bir-calisma-var-aciklanan-yerlilik-orani-yuzde-51-1062940256.html

Radyo Sputnik'te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki konusu, seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni düzenlenen TOGG ve Türkiye’nin otomotiv deneyimiydi. Konuyu otomotiv gazetecisi Ersun Erdinç değerlendirdi.TOGG’un Türkiye’nin otomobili olarak tasarlanan bir çalışma olduğunu vurgulayan Erdinç, “Şu an üretilen otomobilin patenti, isim hakkı Türkiye’de. Fakat şöyle bir şey var. Yerli ve milli sözcükleriyle nitelendiriliyor, bu konuyu biraz açmak gerek. Otomobilin en önemli bileşenleri ithal ediliyor. O yüzden bu tanıma tam olarak karşılık gelmediğini düşünüyorum. ‘Yerli’ ile Türkiye’de üretimi, ‘milli’ ile de fikri haklarının Türkiye’ye ait olmasını anlıyoruz. Otomobil ‘Türkiye’de üretilecek’ sıfatını kazanıyor ama parçaları açısından; hele ki üretim haklarının Almanlar tarafından tasarlanması önemli bir boyut. Bunu Türkiye yapamaz mıydı? Bence yapabilirdi. Yine de bu programda çok değerli insan gücü var, çok deneyimli mühendisler görev yapıyor. Daha fazla ‘buradan çıkmış’ diyebileceğimiz, parçaları burada üretilen ve burada tasarlanan bir otomobil beklerdik. Bir yurttaş olarak Türkiye’nin ürettiği bir otomobilin bulunmasını canı gönülden istiyorum. İkinci olarak, ortada bir çalışma var. Bunun için mühendislik bakış açısıyla şöyle bir açıklama getiriliyor: Biz önce bir bütünü oluşturalım. Burada ithal parça vs. çok önemli değil. Zaman içinde de ithal parça oranı azalır. Şu an için açıklanan yerlilik oranı yüzde 51. İki yıl içinde yüzde 65’e çıkarılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.Devrim otomobili projesinin neden tamamlanamadığından da bahseden Erdinç, “Hem o zamanın talep yapısı buna çok uygun değildi. Türkiye, o zamanki geliri bugünkü gibi bir ülke değil. Otomobil ithalatçılarının da olumsuz bir talebi oldu. O zamanın bazı gazetelerinde çok acımasız eleştiriler yazıldı. Özellikle ithal otomobil çevreleriyle ilişkili olanlarca öne sürülen iddialar dile getirilmişti. O dönemin endüstriyel deneyimi, organizasyon yeteneği farklı. Ama en azından çok önemli bir başlangıç oldu” dedi.

