https://sputniknews.com.tr/20221101/fetonun-sinav-usulsuzlukleri-sorusturmasi-22-kisi-gozaltina-alindi-1062926528.html

FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturması: 22 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturması: 22 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011-2013 yılları arasında yapılan bazı sınavların sorularının usulsüz alınarak örgüt mensuplarına dağıtılmasına ilişkin... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T10:41+0300

2022-11-01T10:41+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensupları tarafından 2011-2013'te yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sorularının usulsüz alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılıp haksız menfaat temin edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında, haklarında örgüt evlerinde kaldıklarına, bir kısım sınav sorularının verildiğine ilişkin beyanlar, örgüt içinde gizli sorumlu konumundaki kişilerle irtibat kayıtları bulunan, örgütün gizli haberleşme şekli "ardışık arama" gibi yöntemler kullanan, örgütsel faaliyetleri belirlenen, çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektör çalışanı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Karar kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.Operasyonda 25 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), sınav, sınav soruları, soruşturma