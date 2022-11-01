Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi

ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Jeffry L. Flake’in değerli eşi Cheryl Flake ile bir araya geldik.



Öğrencilik yıllarında İstanbul’u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake’in ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/GlXgIDcFxC