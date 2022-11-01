https://sputniknews.com.tr/20221101/emine-erdogan-abdnin-ankara-buyukelcisinin-esi-cheryl-flake-ile-bir-araya-geldi-1062951446.html
Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T19:29+0300
2022-11-01T19:29+0300
2022-11-01T19:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
abd
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in, ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, abd
recep tayyip erdoğan, abd
Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi
19:29 01.11.2022 (güncellendi: 19:32 01.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in, ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.