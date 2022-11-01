Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221101/emine-erdogan-abdnin-ankara-buyukelcisinin-esi-cheryl-flake-ile-bir-araya-geldi-1062951446.html
Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T19:29+0300
2022-11-01T19:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062951132_0:173:1418:971_1920x0_80_0_0_49db527a7abb08dee7d6ed9166815457.jpg
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in, ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062951132_0:40:1418:1104_1920x0_80_0_0_2b96dfd560bc6c4a5bbd6071bfd448e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, abd
recep tayyip erdoğan, abd

Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Flake ile bir araya geldi

19:29 01.11.2022 (güncellendi: 19:32 01.11.2022)
© Twitter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü.
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in eşi Cheryl Flake ile görüştü.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilik yıllarında İstanbul'u ziyaret ederek hayran kaldığını anlatan Bayan Flake'in, ülkemizin tüm güzelliklerini yakından tanımasını umuyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала