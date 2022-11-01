https://sputniknews.com.tr/20221101/dr-ve-idefix-ttb-baskani-fincancinin-kitapliginda-bejan-baturun-kitabini-sitesinden-kaldirdi-1062940712.html

Fincancı'nın kitaplığında bulunan 'Dağın Ardına Bakmak' D&R ve Idefix satışlarından kaldırıldı

Fincancı'nın kitaplığında bulunan 'Dağın Ardına Bakmak' D&R ve Idefix satışlarından kaldırıldı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alındığı sırada evindeki kitaplığında yer alan ‘örgütsel kitap’ olarak lanse edilen Bejan Matur’un kitabı... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T15:19+0300

2022-11-01T15:19+0300

2022-11-01T15:20+0300

türkiye

kitap

d&r

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Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki D&R ve Idefix, web sitesinden “Dağın Ardına Bakmak” adlı kitabı kaldırdı.Bejan Matur’un kaleme aldığı ve Timaş Yayınları’ndan çıkan kitap, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın 26 Ekim’de gözaltına alındığı sırada evinde ‘bulunmuş’ ve iktidara yakın basın tarafından “örgütsel kitap” olarak tanımlanmıştı.Resmi bandrol taşıyan ve basımının üzerinden 11 yıl geçen kitabın bu şekilde lanse edilmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti. Öte yandan Bejan Matur’un kitabın tanıtımını yapmak amacıyla TRT ekranlarına davet edildiği hatırlatılmıştı.Siteden kaldırıldı'Dağın Ardına Bakmak', Korurcu’nun gözaltına alındığı gün yapılan aramalarda dahi Turkuvaz Medya Grubu’nun sahibi olduğu D&R’ın sitesinde yer alıyordu. Aynı grup içinde faaliyet gösteren Idefix adlı kitap satış sitesinde de kitabın sayfası vardı.Konunun gündeme gelmesinin ardından söz konusu şirketler 'harekete' geçti. Bugün yapılan aramalarda D&R’ın ve Idefix'in "Dağın Ardına Bakmak" için açılan sayfaları kaldırdığı görüldü.D&R'ın sitesindeki sayfanın son versiyonunda, "Aradığın içeriğe şu an ulaşamıyoruz. Sayfa kaldırılmış veya değiştirilmiş olabilir" ifadeleri yer alıyor.Idefix ve D&R sitesinden kaldırmış olsa da kitaba, kitap satışı yapan pek çok platformdan erişilebiliyor.

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