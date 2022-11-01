https://sputniknews.com.tr/20221101/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062924861.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar dün 18.64 ile tarihi zirvesini yenilemesinin ardından bugün yeniden 18.61 seviyelerinde seyrediyor. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T09:24+0300

2022-11-01T09:24+0300

2022-11-01T09:24+0300

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Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor.Kur dün 18.6445 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından 18.61'in üzerinde seyrediyor.Euro/TL 18.47 civarında işlem görüyor.Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 111 seviyesinin üzerine çıkarken euro/dolar paritesi 0.9921'den işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altında yatay seyir sürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı 1638 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları; gram altın 980 lira, çeyrek altın 1627 lira, yarım altın 3257 lira, cumhuriyet altını 6493 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221031/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062884784.html

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