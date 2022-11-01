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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221101/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062924861.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar dün 18.64 ile tarihi zirvesini yenilemesinin ardından bugün yeniden 18.61 seviyelerinde seyrediyor. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T09:24+0300
2022-11-01T09:24+0300
ekonomi
dolar
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altın
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Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor.Kur dün 18.6445 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından 18.61'in üzerinde seyrediyor.Euro/TL 18.47 civarında işlem görüyor.Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 111 seviyesinin üzerine çıkarken euro/dolar paritesi 0.9921'den işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altında yatay seyir sürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı 1638 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları; gram altın 980 lira, çeyrek altın 1627 lira, yarım altın 3257 lira, cumhuriyet altını 6493 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062884784.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,altın fiyatları,gram altın,çeyrek altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,altın fiyatları,gram altın,çeyrek altın ne kadar

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:24 01.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar dün 18.64 ile tarihi zirvesini yenilemesinin ardından bugün yeniden 18.61 seviyelerinde seyrediyor.
Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor.
Kur dün 18.6445 ile tarihi zirveyi görmesinin ardından 18.61'in üzerinde seyrediyor.
Euro/TL 18.47 civarında işlem görüyor.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 111 seviyesinin üzerine çıkarken euro/dolar paritesi 0.9921'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altında yatay seyir sürüyor. Uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı 1638 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları; gram altın 980 lira, çeyrek altın 1627 lira, yarım altın 3257 lira, cumhuriyet altını 6493 liradan el değiştiriyor.
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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