https://sputniknews.com.tr/20221101/disisleri-bakani-cavusoglu-rus-mevkidasi-lavrovla-tahil-koridorunu-gorustu-1062951674.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la tahıl koridorunu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la tahıl koridorunu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 24 saat içerisinde ikinci telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T19:38+0300

2022-11-01T19:38+0300

2022-11-01T21:22+0300

ukrayna krizi

türkiye

rusya

mevlüt çavuşoğlu

sergey lavrov

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (1 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, tahıl koridoru konusu ele alınmıştır." denildi. Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'deki donanma üssünde bulunan gemilere ve altyapıya insansız hava araçlarıyla yoğun bir saldırı düzenlemesi nedeniyle tahıl anlaşmasındaki katılımını 29 Ekim'de askıya almıştı. Moskova, saldırının hedefindeki gemilerin 'tahıl koridorunun' güvenliğinin sağlanmasında görev aldığını vurgulamıştı.Rusya: Lavrov ve Çavuşoğlu, tahıl koridorunda garantilere ihtiyaç olduğuna dikkat çektilerRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bugünkü telefon görüşmesi sırasında, insani deniz koridorlarının askeri amaçla kullanılmayacağının garantisinin alınması gerektiğini teyit ettikleri belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki görüşmenin devamı bağlamında, iki ülke dışişleri bakanları, insani deniz koridorlarının Ukrayna tarafından askeri amaçla kullanımına ilişkin durumu görüşmeye devam etti ve BM Genel Sekreteri’nin Karadeniz Tahıl Girişiminin hayata geçirilmesine engel olan bu tür olayların tekrarlanmaması için güvenilir garantilerin alınması gerektiğini teyit etti” ifadesine yer verildi.Bu, dışişleri bakanlarının son iki günde yaptığı ikinci görüşme özelliğini taşıyor. Lavrov ve Çavuşoğlu dün de tahıl anlaşmasıyla ilgili sorunu görüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221101/soygu-ve-akardan-24-saat-icinde-ikinci-telefon-gorusmesi-tahil-anlasmasi-bir-kez-daha-ele-alindi-1062947022.html

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türkiye, rusya, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov