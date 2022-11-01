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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/disisleri-bakani-cavusoglu-rus-mevkidasi-lavrovla-tahil-koridorunu-gorustu-1062951674.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la tahıl koridorunu görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la tahıl koridorunu görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 24 saat içerisinde ikinci telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T19:38+0300
2022-11-01T21:22+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (1 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, tahıl koridoru konusu ele alınmıştır." denildi. Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'deki donanma üssünde bulunan gemilere ve altyapıya insansız hava araçlarıyla yoğun bir saldırı düzenlemesi nedeniyle tahıl anlaşmasındaki katılımını 29 Ekim'de askıya almıştı. Moskova, saldırının hedefindeki gemilerin 'tahıl koridorunun' güvenliğinin sağlanmasında görev aldığını vurgulamıştı.Rusya: Lavrov ve Çavuşoğlu, tahıl koridorunda garantilere ihtiyaç olduğuna dikkat çektilerRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bugünkü telefon görüşmesi sırasında, insani deniz koridorlarının askeri amaçla kullanılmayacağının garantisinin alınması gerektiğini teyit ettikleri belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki görüşmenin devamı bağlamında, iki ülke dışişleri bakanları, insani deniz koridorlarının Ukrayna tarafından askeri amaçla kullanımına ilişkin durumu görüşmeye devam etti ve BM Genel Sekreteri’nin Karadeniz Tahıl Girişiminin hayata geçirilmesine engel olan bu tür olayların tekrarlanmaması için güvenilir garantilerin alınması gerektiğini teyit etti” ifadesine yer verildi.Bu, dışişleri bakanlarının son iki günde yaptığı ikinci görüşme özelliğini taşıyor. Lavrov ve Çavuşoğlu dün de tahıl anlaşmasıyla ilgili sorunu görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221101/soygu-ve-akardan-24-saat-icinde-ikinci-telefon-gorusmesi-tahil-anlasmasi-bir-kez-daha-ele-alindi-1062947022.html
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türkiye, rusya, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov
türkiye, rusya, mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la tahıl koridorunu görüştü

19:38 01.11.2022 (güncellendi: 21:22 01.11.2022)
© Sputnik / МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© Sputnik / МИД РФ
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 24 saat içerisinde ikinci telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (1 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, tahıl koridoru konusu ele alınmıştır." denildi.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.

Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'deki donanma üssünde bulunan gemilere ve altyapıya insansız hava araçlarıyla yoğun bir saldırı düzenlemesi nedeniyle tahıl anlaşmasındaki katılımını 29 Ekim'de askıya almıştı. Moskova, saldırının hedefindeki gemilerin 'tahıl koridorunun' güvenliğinin sağlanmasında görev aldığını vurgulamıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
Ukrayna krizi
Şoygu ve Akar'dan 24 saat içinde ikinci telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması bir kez daha ele alındı
17:49

Rusya: Lavrov ve Çavuşoğlu, tahıl koridorunda garantilere ihtiyaç olduğuna dikkat çektiler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bugünkü telefon görüşmesi sırasında, insani deniz koridorlarının askeri amaçla kullanılmayacağının garantisinin alınması gerektiğini teyit ettikleri belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki görüşmenin devamı bağlamında, iki ülke dışişleri bakanları, insani deniz koridorlarının Ukrayna tarafından askeri amaçla kullanımına ilişkin durumu görüşmeye devam etti ve BM Genel Sekreteri’nin Karadeniz Tahıl Girişiminin hayata geçirilmesine engel olan bu tür olayların tekrarlanmaması için güvenilir garantilerin alınması gerektiğini teyit etti” ifadesine yer verildi.
Bu, dışişleri bakanlarının son iki günde yaptığı ikinci görüşme özelliğini taşıyor. Lavrov ve Çavuşoğlu dün de tahıl anlaşmasıyla ilgili sorunu görüşmüştü.
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