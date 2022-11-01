https://sputniknews.com.tr/20221101/dinamo-kiev-fenerbahce-macinin-olayli-hakemi-degisti-1062957734.html

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 'olaylı' hakemi değişti

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının 'olaylı' hakemi değişti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın dördüncü hakemi değişti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

dinamo kiev

fenerbahçe

hakem

değişiklik

uefa avrupa ligi

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Dinamo Kiev-Fenerbahçe karşılaşmasının 4. hakemi olarak internet sitesinden Hırvat Ivan Bebek'in ismini paylaşan UEFA, değişikliğe giderek Marin Vidulin'i görevlendirdi.2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle 8 kişi tamamlamıştı.Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221030/fenerbahce-istanbulspor-engelini-5-golle-asti-1062876820.html

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dinamo kiev, fenerbahçe, hakem, değişiklik, uefa avrupa ligi