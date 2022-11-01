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https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-yardimcisi-oktaydan-uyusturucuyla-ilgili-iddialari-nedeniyle-kilicdarogluna-tepki-1062951004.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterek, "Bu çirkin dilin hesabını kamuoyu... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T19:24+0300
2022-11-01T19:25+0300
türkiye
fuat oktay
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesinin askerine, polisine iftira atacak kadar bayağı bir siyasete savrulan Kılıçdaroğlu, bu akılları terör örgütleriyle kol kola gezen gizli ortaklarından mı alıyor bilemem ama kesin olan bir şey var ki, bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da yargı önünde de verecektir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/emniyet-genel-mudurlugunden-chp-lideri-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu-1062920453.html
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fuat oktay, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
fuat oktay, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki

19:24 01.11.2022 (güncellendi: 19:25 01.11.2022)
© İHA / OĞUZHAN SARZEP - VOLKAN KAPLAN-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA / OĞUZHAN SARZEP - VOLKAN KAPLAN-
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterek, "Bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da yargı önünde de verecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesinin askerine, polisine iftira atacak kadar bayağı bir siyasete savrulan Kılıçdaroğlu, bu akılları terör örgütleriyle kol kola gezen gizli ortaklarından mı alıyor bilemem ama kesin olan bir şey var ki, bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da yargı önünde de verecektir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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