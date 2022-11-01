https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-yardimcisi-oktaydan-uyusturucuyla-ilgili-iddialari-nedeniyle-kilicdarogluna-tepki-1062951004.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterek, "Bu çirkin dilin hesabını kamuoyu... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T19:24+0300

2022-11-01T19:24+0300

2022-11-01T19:25+0300

türkiye

fuat oktay

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesinin askerine, polisine iftira atacak kadar bayağı bir siyasete savrulan Kılıçdaroğlu, bu akılları terör örgütleriyle kol kola gezen gizli ortaklarından mı alıyor bilemem ama kesin olan bir şey var ki, bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da yargı önünde de verecektir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221101/emniyet-genel-mudurlugunden-chp-lideri-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu-1062920453.html

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fuat oktay, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu